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Новости Подмосковья
2020-02-21T17:58+0300
https://ria.ru/20200221/1565076212.html
Жители Подмосковья поддержали идею контроля за питанием в школах
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564920181_0:10:3077:1740_1036x0_80_0_0_cf13b3d324efa32feb8fd57af8004182.jpg
РИА Новости

Жители Подмосковья поддержали идею контроля за питанием в школах

17:58 21.02.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботница школьной столовой разносит тарелки с едой
Работница школьной столовой разносит тарелки с едой
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Большинство жителей Подмосковья поддержали идею контроля родителями качества питания в школах, сообщила министр образования области Ирина Каклюгина на брифинге, посвященном старту губернаторского проекта "Родительский контроль".
"Мы задали жителям в социальных сетях и телевизионном эфире телеканала "360" вопрос: "Нужно ли родителям проверять еду в школьных столовых?". И 83% жителей проголосовали за то, что родители должны лично проверять качество питания. Участие в нем приняло около 30 тысяч человек", - привели в пресс-службе облправительства слова Каклюгиной.
По поручению губернатора Андрея Воробьева разработан комплекс мер по повышению качества питания в подмосковных школах. "Родительский контроль" позволяет мамам и папам учащихся в любой удобный день прийти в школу, чтобы лично оценить, как питается их ребенок. Для прозрачности процедуры контроль осуществляется в любой день, напомнили в пресс-службе.
"Для удобства родителей со следующей недели записаться на контроль можно будет не только через классного руководителя, но по специальному телефонному номеру. Для каждой школы он свой. Его разместят на официальном сайте образовательной организации. По телефону согласовывается дата и время, и уточняются все моменты – вплоть до того, где и кто встретит родителя в день контроля. Если же родитель не смог дозвониться в свою школу, то с сегодняшнего дня заработала областная "горячая линия" по проекту", - сообщила министр.
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В каждой подмосковной школе размещены плакаты с QR-кодами для отправки отзывов на портал "Добродел", где также будут регулярно проводиться тематические опросы для учащихся.
Каклюгина добавила, что на основе полученных данных в марте составят рейтинг поставщиков школьного питания. Информация будет доступна на сайте областного минобразования. Помимо этого, главы муниципалитетов будут не менее двух раз в год проводить встречи с родителями учеников и поставщиками питания по поводу школьных меню.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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