Комитет Совфеда, МИД и Минобороны 27 февраля обсудят будущее СНВ

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Председатель комитета Совфеда по международным делам Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев 27 февраля проведет круглый стол на тему "Будущее договора между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ)", сообщает пресс-служба верхней палаты.

Участники заседания обсудят нынешнее состояние отношений двух стран, текущую ситуацию в мировой политике и перспективы взаимодействия двух мировых лидеров по вопросам глобальной безопасности.

В мероприятии примут участие представители МИД РФ, Министерства обороны, Института США и Канады РАН, политологи, представители экспертного сообщества.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений ( СНВ-3 ), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли, при этом Трамп уже не раз заявлял, что Пекин хочет обсуждать эту тему.

Между тем директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков заявлял РИА Новости, что дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений невозможно без подключения Великобритании и Франции.

Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.