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Комитет Совфеда, МИД и Минобороны 27 февраля обсудят будущее СНВ
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РИА Новости

Комитет Совфеда, МИД и Минобороны 27 февраля обсудят будущее СНВ

17:44 21.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКонстантин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
Константин Косачев в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию. 20 февраля 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев 27 февраля проведет круглый стол на тему "Будущее договора между Российской Федерацией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ)", сообщает пресс-служба верхней палаты.
Участники заседания обсудят нынешнее состояние отношений двух стран, текущую ситуацию в мировой политике и перспективы взаимодействия двух мировых лидеров по вопросам глобальной безопасности.
Ракетная установка Тополь, снятая с боевого дежурства в рамках действия Договора о сокращении наступательных вооружений
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Госдеп: США и Россия продолжают обсуждать продление СНВ-3
В мероприятии примут участие представители МИД РФ, Министерства обороны, Института США и Канады РАН, политологи, представители экспертного сообщества.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли, при этом Трамп уже не раз заявлял, что Пекин хочет обсуждать эту тему.
Между тем директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков заявлял РИА Новости, что дальнейшее сокращение стратегических наступательных вооружений невозможно без подключения Великобритании и Франции.
Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
12 февраля, 15:12
Косачев оценил возможность переговоров с США по СНВ-3
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Договор СНВ-3Константин КосачевРоссияСШАВ мире
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