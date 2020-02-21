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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
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РИА Новости

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

17:48 21.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра днем в субботу, предупреждение будет действовать до понедельника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что период действия предупреждения о ветре до 14-19 метров в секунду в Москве действует до 15 часов 24 февраля, в Подмосковье - до 13 часов.
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ГидрометцентрМосковская область (Подмосковье)Общество
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