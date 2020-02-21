В Москве объявили желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра днем в субботу, предупреждение будет действовать до понедельника, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.
Отмечается, что период действия предупреждения о ветре до 14-19 метров в секунду в Москве действует до 15 часов 24 февраля, в Подмосковье - до 13 часов.