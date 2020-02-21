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США допустили в Афганистане больше ошибок, чем СССР, считает эксперт
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РИА Новости

США допустили в Афганистане больше ошибок, чем СССР, считает эксперт

17:30 21.02.2020
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© Фото : NATO / Sgt. Joe ParrishВоеннослужащие армии США во время учений в Афганистане
Военнослужащие армии США во время учений в Афганистане
© Фото : NATO / Sgt. Joe Parrish
Военнослужащие армии США во время учений в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. США допустили в Афганистане гораздо больше ошибок, чем СССР, в частности, не создали новой государственности и не сделали ставку на создание реальной экономики, считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.
"На мой взгляд США делают гораздо больше ошибок, чем делал СССР, из-за этого ситуация может оказаться гораздо более тяжелой. Как мы помним, когда СССР вывел войска, несколько лет официальный Кабул держался и, собственно говоря, держался бы еще дольше, если бы не прекратились поставки горюче-смазочных материалов из бывшего СССР", - сказал РИА Новости эксперт.
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По словам Мендковича, США "не создали реальной новой государственности Афганистана, они не сделали ставку на создание реальной экономики, реального материального производства, реальной городской цивилизации, за блага которой могли бы сражаться проправительственные силы". "Нет ни идеологии, не создано реальное производство, очень высок уровень безработицы, что во многом обеспечивает постоянный приток боевиков в ряды "Талибана". На мой взгляд, ситуация для США тяжелее, чем была для СССР", - отметил он.
Мендкович заявил, что США, с одной стороны, заинтересованы в том, чтобы закончить войну в Афганистане, которая не только требует определенных человеческих и денежных ресурсов, но и становится все более непопулярной в обществе. "Она затянулась, и ее прекращение особенно важно для Трампа накануне выборов", - сказал эксперт.
Он полагает, что, с другой стороны, США заинтересованы в сохранении баз стратегической авиации в Афганистане, "которые они рассматривают своего рода как сухопутный авианосец". "Эти силы можно использовать для давления на Иран, Китай и Россию. Поэтому США заинтересованы в том, чтобы они могли прекратить активные военные операции, но при этом сохранить военные базы", - считает Мендкович.
По вопросу об устойчивости перемирия в рамках соглашения между США и талибами, заключение которого планируется 29 февраля, эксперт сказал, что здесь возможны разные варианты развития событий.
"Поскольку на протяжении последних лет США и их союзники в официальном Кабуле теряют позиции в Афганистане, постоянно расширяется зона влияния "Талибана", талибы на текущий момент считают, что при прекращении участия со стороны США могут силой взять сами все, что хотят. Поэтому здесь возможны разные варианты вплоть до того, что "Талибан" будет сохранять вооруженный нейтралитет по отношению к силам США, но постарается в период до окончания избирательной кампании США захватить Кабул, разгромить проправительственные силы, чтобы потом договариваться уже с Вашингтоном как единственное реальное правительство в Афганистане. Возможен такой сценарий", - заявил Мендкович.
По словам эксперта, на текущий момент совместная группировка иностранной коалиции и афганских вооруженных сил терпит поражение. По его мнению, если США перестанут оказывать активную поддержку афганским вооруженным силам и полиции и начнут активно выводить войска, "Талибан" сможет достичь довольно быстро очень существенных военных успехов.
Госдепартамент США сообщил в заявлении от имени госсекретаря США Майка Помпео, что США готовятся подписать соглашение с движением "Талибан" 29 февраля. Ранее США обсудили с талибами сокращение насилия в Афганистане на семь дней. В это время радикальное движение "Талибан" обещало не устраивать взрывы и ракетные атаки. Сообщалось, что период сокращения насилия в стране должен начаться в ближайшие дни. Телеканал Tolo со ссылкой на решение совета нацбезопасности Афганистана информировал, что процесс сокращения насилия в Афганистане начнется в полночь с пятницы на субботу по местному времени.
США и "Талибан" вели переговоры на протяжении прошлого года в Дохе, но подписание соглашения было сорвано терактом в Афганистане, где погибли американские военнослужащие.
Госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Боготу Колумбия
11 февраля, 22:03
Помпео обсудил с президентом Афганистана переговоры США с талибами
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Майк ПомпеоАфганистанСССРСШАВ мире
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