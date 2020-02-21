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Британка призналась в планировании теракта в лондонском соборе
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РИА Новости

Британка призналась в планировании теракта в лондонском соборе

15:59 21.02.2020
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© AP Photo / Matt DunhamЗдание Скотланд-ярда в Лондоне,
Здание Скотланд-ярда в Лондоне,
© AP Photo / Matt Dunham
ЛОНДОН, 21 фев – РИА Новости, Мария Табак. Тридцатишестилетняя британка, обратившаяся в ислам, Сафия Шейх, признала себя виновной в намерении осуществить теракт в лондонском соборе Святого Павла, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.
"Она связалась с человеком, который, как она считала, поможет ей с изготовлением взрывного устройства (на самом деле это был полицейский под прикрытием), изучала методы и приняла решение осуществить теракт, ездила в центр Лондона и остановилась в гостинце, чтобы провести рекогносцировку, выбрала отель в качестве места осуществления теракта, посетила собор святого Павла, чтобы оценить его, выяснить меры безопасности и найти место для второго взрывного устройства, встретилась с человеком и передала ему две сумки, будучи уверенной, что взрывные устройства будут помещены туда, подготовила слова присяги ИГИЛ*", - говорится в сообщении.
Полиция на месте происшествия в районе Стретэм, Лондон. 2 февраля 2020
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Также Шейх, которую раньше звали Мишель Рэмсден, признала себя виновной в распространении экстремистских материалов через социальную сеть Telegram.
Она осталась под стражей до вынесения приговора 11 мая.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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