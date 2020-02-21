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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-21T15:49+0300
https://ria.ru/20200221/1565066791.html
Эрдоган: Макрон и Меркель предложили Путину провести саммит по Сирии
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РИА Новости

Эрдоган: Макрон и Меркель предложили Путину провести саммит по Сирии

15:28 21.02.2020 (обновлено: 15:49 21.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовВоеннослужащие сирийской армии в Алеппо
Военнослужащие сирийской армии в Алеппо
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
Военнослужащие сирийской армии в Алеппо. Архивное фото
АНКАРА, 21 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что лидеры Франции и ФРГ Эммануэль Макрон и Ангела Меркель предложили его российскому коллеге Владимиру Путину провести четырехсторонний саммит по Сирии 5 марта в Стамбуле.
Протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали в четверг оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. ЦПВС призвал турецкую сторону прекратить поддержку террористов и передачу им вооружений. Минобороны Турции сообщило, что при воздушной атаке в Идлибе погибли двое турецких военных и пятеро ранены.
"Меркель и Макрон предложили Путину провести (четырехстороннюю) встречу по Сирии 5 марта в Стамбуле. Путин пока на это не ответил, сказал, что договорится со мной", - сказал Эрдоган журналистам.
Ранее Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием. По словам Эрдогана, он призвал Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Война в СирииВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганЭммануэль МакронАнгела МеркельТурцияСирияВ мире
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