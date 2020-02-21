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Сервис электронных заказных писем "Почты России" доступен в 51 регионе
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РИА Новости

Сервис электронных заказных писем "Почты России" доступен в 51 регионе

13:59 21.02.2020 (обновлено: 15:49 21.02.2020)
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© Depositphotos / Taras MalyarevichМолодой человек с компьютером
Молодой человек с компьютером
© Depositphotos / Taras Malyarevich
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Сервис электронных заказных писем (ЭЗП) "Почты России" на начало 2020 года стал доступен в 51 российском регионе, т.е. примерно 2/3 всех населённых пунктов страны, говорится в сообщении "Почты России".
Сервис электронных заказных писем первоначально был запущен в Московской области, сейчас же число регионов, где можно воспользоваться этой услугой, постоянно расширяется.
"Общий государственный курс на цифровизацию, упрощение подключения к системе и оперативность предлагаемого сервиса сыграли свою положительную роль в повышении заинтересованности к формату электронных заказных писем. Весомый вклад внес запуск и масштабирование проекта – в первую очередь – в столице и крупных городах РФ. Регионы подхватили развитие и подключение услуги на местах, проанализировав успешно имплементированные пилоты", – отмечает директор по коммерческим операциям Блока почтового бизнеса и социальных услуг АО "Почта России" Аркадий Кремнев, слова которого приводятся в сообщении.
Формат ЭЗП позволяет зафиксировать не только факт отправки и получения юридически значимой корреспонденции, но и посмотреть историю пересылки письма, сохранив его содержание, что может быть востребовано в дальнейшем.
Цифровой формат значительно упростил процесс обработки корреспонденции. Если раньше отправитель должен был оформить свои письма и сдать их в отделение почтовой связи, то теперь он может просто направить их в виде электронного документа, а федеральный почтовый оператор доставит его адресату. Последний, в свою очередь, также может согласиться на электронную форму доставки такой корреспонденции, получив, тем самым, письмо мгновенно. В ином случае, "Почта России" распечатает документ, упакует его в конверт и отправит адресату.
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В сообщении отмечается, при пересылке электронных писем соблюдается тайна переписки, информация передается по каналам, защищенным сертифицированными средствами. "Почта России" несет ответственность за конфиденциальность переписки согласно положениям федеральных законов "О связи", "О почтовой связи" и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
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