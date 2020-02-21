Российские фармкомпании сообщили о сбое в системе маркировки лекарств

Фармацевтические производители в России с 1 октября 2019 года начали наносить код маркировки на препараты для лечения редких заболеваний (высокозатратные нозологии, ВЗН), а участники оборота таких лекарств стали вносить в систему сведения о препаратах на всех этапах их движения.

"У нас неделю назад произошел серьезный срыв в 12 нозологиях, которые уже работают в этой системе. Система встала", - сказал Дмитриев на конференции, резюмируя итоги дискуссии межфракционной группы в Госдуме, прошедшей в четверг. По словам главы АРФП, в результате обсуждения депутаты приняли решение о необходимости проведения в мае Росздравнадзором или его структурой проверки готовности системы к запуску обязательной маркировки по всей товарной цепочке.

Заместитель гендиректора по работе с органами государственной власти фармацевтической компании Biocad Алексей Торгов подтвердил, что сбой был. "Действительно был сбой, порядка 60 часов плюс-минус он был. Мы маркируем препараты, поставляемые по ВЗН, поставляемые по федеральным контрактам. Да, был сбой, потом разобрались, что-то там постепенно восстанавливается. Кстати, сегодня опять был сбой, поэтому что-то там происходит. Я очень надеюсь, что они что-то обновляют, чтобы все стало лучше", - рассказал он в ходе конференции "Фарма 2020. Вызовы и перспективы".

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора системы маркировки ЦРПТ, краткосрочный сбой произошел 14 февраля. Он был связан с регламентными работами по расширению вычислительных мощностей перед стартом обязательной маркировки всех лекарств, которая стартует 1 июля.

"Оператор оперативно проинформировал об этом участников системы, вскоре доступность была полностью восстановлена, вычислительные мощности увеличены. На работу компаний сбой не повлиял. После устранения сбоя, все заказанные компаниями операции были реализованы", - сообщили в пресс-службе.