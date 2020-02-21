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Российские фармкомпании сообщили о сбое в системе маркировки лекарств
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РИА Новости

Российские фармкомпании сообщили о сбое в системе маркировки лекарств

13:53 21.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДемонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства
Демонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Демонстрация считывания QR кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев сообщил о сбое в системе маркировки лекарств, оператор системы Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) в свою очередь пояснил, что сбой был связан с техническими работами перед стартом обязательной маркировки всех лекарств 1 июля.
Фармацевтические производители в России с 1 октября 2019 года начали наносить код маркировки на препараты для лечения редких заболеваний (высокозатратные нозологии, ВЗН), а участники оборота таких лекарств стали вносить в систему сведения о препаратах на всех этапах их движения.
"У нас неделю назад произошел серьезный срыв в 12 нозологиях, которые уже работают в этой системе. Система встала", - сказал Дмитриев на конференции, резюмируя итоги дискуссии межфракционной группы в Госдуме, прошедшей в четверг. По словам главы АРФП, в результате обсуждения депутаты приняли решение о необходимости проведения в мае Росздравнадзором или его структурой проверки готовности системы к запуску обязательной маркировки по всей товарной цепочке.
Заместитель гендиректора по работе с органами государственной власти фармацевтической компании Biocad Алексей Торгов подтвердил, что сбой был. "Действительно был сбой, порядка 60 часов плюс-минус он был. Мы маркируем препараты, поставляемые по ВЗН, поставляемые по федеральным контрактам. Да, был сбой, потом разобрались, что-то там постепенно восстанавливается. Кстати, сегодня опять был сбой, поэтому что-то там происходит. Я очень надеюсь, что они что-то обновляют, чтобы все стало лучше", - рассказал он в ходе конференции "Фарма 2020. Вызовы и перспективы".
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Как сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора системы маркировки ЦРПТ, краткосрочный сбой произошел 14 февраля. Он был связан с регламентными работами по расширению вычислительных мощностей перед стартом обязательной маркировки всех лекарств, которая стартует 1 июля.
"Оператор оперативно проинформировал об этом участников системы, вскоре доступность была полностью восстановлена, вычислительные мощности увеличены. На работу компаний сбой не повлиял. После устранения сбоя, все заказанные компаниями операции были реализованы", - сообщили в пресс-службе.
По данным ЦРПТ, в настоящий момент в системе маркировки лекарств работает почти 55 тысяч участников, прослеживается более 436 миллионов кодов.
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Центр развития перспективных технологийBiocadАссоциация российских фармацевтических производителей (АРФП)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Госдума РФРоссияОбщество
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