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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-21T13:49+0300
https://ria.ru/20200221/1565054917.html
Россия зафиксировала 35 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/156019/92/1560199291_207:628:2731:2048_1036x0_80_0_0_7314c2d12f41a0fa2631756570cd6114.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 35 нарушений перемирия в Сирии за сутки

13:49 21.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Россия в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 35 нарушений, Турция - 6, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 35 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 16, Латакия – 10, Алеппо – пять, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 6 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – шесть", - говорится в тексте бюллетеня.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
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Отмечается, что в течение суток центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводилось.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТурцияСирияРоссияВ мире
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