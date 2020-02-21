В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о ситуации с коронавирусом в РФ, заявил, что не может быть и речи о дискриминации граждан Китая, все действия согласовываются по дипломатическим каналам.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об усилении мер по недопущению проникновения коронавируса в Москву. Среди мер: выдача всем недавно прибывшим из Китая постановлений о двухнедельной изоляции, усиление дезинфекции в местах массового пребывания людей и в транспорте, а также повсеместный мониторинг приехавших из КНР.
"Здесь, конечно, однозначно можно сказать, что мы дорожим нашими отношениями с Китайской народной республикой. Все действия согласовываются с китайцами, китайское руководство ставится в известность по дипломатическим каналам. Безусловно, мы абсолютно солидарны с нашими китайскими друзьями в этот нелегкий для Китая момент, вы знаете, что и помощь оказывается, и адресуются все время китайцам предложения об оказании другой помощи, возможно, которая может быть им необходима", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, насколько в Кремле считают правильной тактику, проводимую московской мэрией в отношении граждан Китая, и не может ли это оказать влияния на отношения с КНР.
"Поэтому, конечно, не может идти и речи о том, чтобы предпринимались какие-то действия дискриминационного характера. Но еще раз повторюсь, все равно меры должны приниматься, главная задача - это по возможности оградить россиян и нашу страну от проникновения коронавируса. По конкретике все-таки лучше обращаться в штаб", - добавил он.
Песков подчеркнул, что не слышал заявлений об "изоляции китайцев" от кого бы то ни было и порекомендовал журналистам обратиться за разъяснениями в мэрию Москвы.
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