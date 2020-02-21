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Памфилова рассказала о подготовке к голосованию по Конституции
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РИА Новости

Памфилова рассказала о подготовке к голосованию по Конституции

12:59 21.02.2020 (обновлено: 13:34 21.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Правовая база для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ - новый закон, который сейчас рассматривается, а не закон о выборах президента России, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
"Для этой уникальной общественно-политической акции, как общероссийское голосование, принимается специальный закон, который предусматривает порядок, организацию голосования именно этой уникальной акции. Что касается закона о выборах президента - он не является для нас правовой базой, мы не будем действовать на основании этого закона, только на основании специального закона, который сейчас будет принят",- сказала Памфилова журналистам.
По её словам, одна из статей будущего закона о поправках в Конституцию будет посвящена процедуре общенародного голосования.
"Для нас правовая база - исключительно тот новый закон, который сейчас формируется в Государственной думе. Что качается закона о выборах президента, закона о референдуме и других законов об организации выборов - мы просто взяли по аналогии более близкие процедуры для этого вида общероссийского голосования, которые были предусмотрены в законе о выборах президента, поэтому мы берём просто основные процедуры по аналогии и просто переносим в этот новый закон. Почему мы это делаем? Потому что они привычны и понятны гражданам",- отметила глава ЦИК.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас
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Клишас рассказал о причинах внесения поправок в Конституцию
При этом она отметила, что голосование по поправкам более простое, чем выборы президента, так как там нет периода выдвижениях кандидатов, нет периода сбора подписей, регистрации, проверки и так далее.
Ранее о том, что основой для общероссийского голосования по поправкам в конституцию станет закон о выборах президента, говорил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию, сенатор Андрей Клишас. Он отмечал, что это позволит сделать голосование граждан максимально удобным, сформировать у них доверие к процедуре и результатам голосования. Кроме того, сенатор добавлял, что это самый "свежий" с точки зрения избирательных процедур закон, поправки в него вносились перед последними президентскими выборами (прошли в 2018 году).
Президент РФ Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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19 февраля, 18:07
Эксперты: поправки в Конституцию РФ укрепят суверенитет страны
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