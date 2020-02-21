Памфилова рассказала о подготовке к голосованию по Конституции

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Правовая база для общероссийского голосования по поправкам в Правовая база для общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ - новый закон, который сейчас рассматривается, а не закон о выборах президента России, заявила глава ЦИК Элла Памфилова

"Для этой уникальной общественно-политической акции, как общероссийское голосование, принимается специальный закон, который предусматривает порядок, организацию голосования именно этой уникальной акции. Что касается закона о выборах президента - он не является для нас правовой базой, мы не будем действовать на основании этого закона, только на основании специального закона, который сейчас будет принят",- сказала Памфилова журналистам.

По её словам, одна из статей будущего закона о поправках в Конституцию будет посвящена процедуре общенародного голосования.

"Для нас правовая база - исключительно тот новый закон, который сейчас формируется в Государственной думе. Что качается закона о выборах президента, закона о референдуме и других законов об организации выборов - мы просто взяли по аналогии более близкие процедуры для этого вида общероссийского голосования, которые были предусмотрены в законе о выборах президента, поэтому мы берём просто основные процедуры по аналогии и просто переносим в этот новый закон. Почему мы это делаем? Потому что они привычны и понятны гражданам",- отметила глава ЦИК.

При этом она отметила, что голосование по поправкам более простое, чем выборы президента, так как там нет периода выдвижениях кандидатов, нет периода сбора подписей, регистрации, проверки и так далее.

Ранее о том, что основой для общероссийского голосования по поправкам в конституцию станет закон о выборах президента, говорил сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию, сенатор Андрей Клишас . Он отмечал, что это позволит сделать голосование граждан максимально удобным, сформировать у них доверие к процедуре и результатам голосования. Кроме того, сенатор добавлял, что это самый "свежий" с точки зрения избирательных процедур закон, поправки в него вносились перед последними президентскими выборами (прошли в 2018 году).