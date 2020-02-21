"Наверное, танцы отменили": как все село под Пензой увлеклось хоккеем

РАМЗАЙ (Пензенская область), 21 фев – РИА Новости, Артем Пучков. История хоккея в Рамзае – селе в 17 километрах от История хоккея в Рамзае – селе в 17 километрах от Пензы , в котором живут порядка 2 тысяч человек, – началась полвека назад. В свое время дети из местной команды становились чемпионами области, выступали на всероссийской и всесоюзной "Золотой шайбе" и получали похвалу от легендарного тренера Анатолия Тарасова

В разрухе 1990-х хоккейная школа, давшая нескольким воспитанникам путь в профессиональный спорт, развалилась. Каток, к которому когда-то во время матчей было не подступиться, перестали заливать, он стал мишенью для вандалов, а позже от него осталось только название. Но несколько лет назад группа местных жителей восстановила хоккейную коробку и создала команду. Появились и болельщики, которые завоевали славу самых активных в любительской лиге.

Улица на улицу

Если спросить у местных, с кого начался хоккей в Рамзае, они назовут имя Анатолия Кузьмича Симкина. В 1970-х годах он был учителем физкультуры в сельской школе.

"Ребята заинтересовались хоккеем, и нужно было их как-то сорганизовать. Я их поддержал, решили проводить небольшие соревнования – сначала улица на улицу", – рассказал Симкин корреспонденту РИА Новости.

Играли на прудах. Лед очищали от снега, а чтобы шайба не улетала далеко, по краям "площадки" ставили доски, которые служили бортами. По словам Симкина, увлечение разрасталось быстро, в Рамзае сформировали команду на районные соревнования, где она сразу стала побеждать.

"Первый раз выиграли район, когда у нас еще не было катка. Первый каток сколотили на футбольном поле, там уже взрослые заинтересовались, стали помогать. Потом в Рамзае построили спорткомплекс и рядом с ним выделили отдельное место для хоккейной коробки", – вспоминает Симкин.

Хоккейный клуб

В селе началось повальное увлечение хоккеем, создали взрослую команду. А первую защитную экипировку, как вспоминает Симкин, купили на деньги, заработанные на ремонте крыши школы.

"Нам сказали: "Залезете, сделаете – дадим вам 20 рублей". Серьезная сумма была, кстати. Залезли, залатали, нам выписали деньги. Поехали в город, купили для вратаря щитки, крагу, ловушку подержанные. А до этого стояли на воротах в валенках, в рукавицы шайбы ловили, как бабочек", – говорит он.

Позже село приобрело форму и для полевых игроков, команда заявилась на региональные соревнования.

"На первенство области играла взрослая команда и обязательно должны были быть детская и юношеская, чтобы был полноценный клуб. Отдельно у детей была "Золотая шайба". Народ ходил болеть и за взрослых, и за детей, к катку было не подойти – на трибунах свободных мест не было, вокруг коробки тоже не протолкнуться", – вспоминает Симкин.

Детей набирали в команду из тех, кто приходил с родителями на каток. "Они катались, я видел у них интерес и приглашал заниматься. Приходили с шести лет, некоторые – с пяти. Сначала просто катались, а к четвертому классу становились чемпионами области. На "Золотой шайбе" в области мы каждый год не ниже тройки были", – отмечает Симкин.

© Фото : Из личного архива Анатолия Симкина Рамзай представляет Пензенскую область на "Золотой шайбе" © Фото : Из личного архива Анатолия Симкина Рамзай представляет Пензенскую область на "Золотой шайбе"

Боевые ребята

Первые поездки на соревнования в Пензу использовались и для того, чтобы дети учились тонкостям игры. Помочь Симкин просил знакомого Андрея Юртаева, игравшего за юниорский состав пензенского "Дизелиста" – команды, воспитанники которой в разные годы становились олимпийскими чемпионами.

"Я сказал ему: "Андрей Леонидович, придите, поучите нас". И вот, когда свободное время было, мы приходили на стадион, на массовое катание, и он показывал мальчишкам, как по воротам бить, как спиной вперед кататься, повороты", – вспоминает Симкин.

В 1986 году Юртаев благодаря хоккею переехал в Рамзай. Там уже было три детских команды разных возрастов, с самыми младшими занимался Симкин, а позже передавал их другим тренерам – Юртаеву и Валерию Куликову.

"Люди в Рамзае были заражены спортом, особенно хоккеем. А когда я спортзал тут первый раз увидел, вообще обалдел. Учился в институте, физвос, мне казалось, что у нас там спортзал шикарный. Но приехал сюда, а тут на порядок лучше, – вспоминает Юртаев. – Руководство села и спорткомплекса были энтузиасты, такой подъем был! Насколько я знаю, в районе 20 тысяч рублей тогда выделялось на спортинвентарь. Машина стоила 5 тысяч примерно. Все ребята обеспечивались клюшками, амуницией".

В середине 80-х – начале 90-х после побед в регионе рамзайские дети ездили на всероссийские турниры клуба "Золотая шайба" в Калинин (ныне Тверь), Череповец и Брянск, а также один раз – на всесоюзный в Ярославль. Как рассказал Симкин, в Калинине на ребят обратил внимание прославленный советский тренер Анатолий Тарасов.

"Был момент, когда можно было с Тарасовым сфотографироваться. Другие команды побоялись к нему подходить, а наши – нет. Сфотографировались, он кого-то там приобнял. А потом говорит: "Хорошие ребята у вас, боевые". И его тогда удивило, что мальчишки из села хорошо играли с командами из больших городов, где серьезные школы", – сказал Симкин.

© Фото : Из личного архива Анатолия Симкина Детская команда из Рамзая с тренером Анатолием Тарасовым © Фото : Из личного архива Анатолия Симкина Детская команда из Рамзая с тренером Анатолием Тарасовым

Упадок

С распадом СССР стал разваливаться и рамзайский хоккей. В селе сменилось руководство, и оно уже не могло найти средств на спорт. По словам Юртаева, последний раз в Рамзае заливали каток в 1996 году.

"Хорошо помню тот год. Выпал снег, мы его утоптали, укатали, залили. Начали тренироваться, все хорошо. На следующую тренировку приходят – без клюшки кто-то. Спрашиваю, где клюшка, – нет клюшки. Потом у другого ломается. А у родителей денег нет, чтобы купить", – говорит он.

"Потом снег несколько дней шел – тут трактора нет, чтобы почистить. Мы скребками покорячились, но с ребятами не осилили, а взрослые перестали ходить. Оттепель началась, потом опять мороз, все это замерзло", – добавил Юртаев.

Со временем каток забросили, коробка начала разваливаться. Часть досок на бортах сгнила, остальные разломали вандалы. Потом растащили и металлическое основание. Стал бесхозным и спортзал. Несколько лет назад там произошел пожар, и сейчас о былой славе спорткомплекса напоминают только его размеры: большое здание стоит без стекол на окнах, с заколоченными дверями и следами копоти.

© Фото : Из личного архива Анатолия Симкина Рамзайская команда на областном турнире © Фото : Из личного архива Анатолия Симкина Рамзайская команда на областном турнире

Возрождение

В 2016 году произошел перелом: несколько местных жителей решили отремонтировать каток. Как рассказал один из них Павел Толстов, на площадке, где среди высокой травы паслись козы, началась работа.

Занимались ей порядка десяти человек, но приходила помощь и от других. Например, местный предприниматель оплатил покупки в строительном магазине.

"Сказал: "Приходите, покупайте, на меня записывайте". Кто-то еще придет, спрашивает: "Чем помочь? Давайте деньгами помогу?" Отвечаем: "Деньгами не надо, купи гвоздей". Сходил, купил 3 килограмма. А в основном мы из дома принесли – у кого что было", – рассказывает он.

Помогло и то, что в школе недавно прошел ремонт. Договорились с директором школы – старые трубы и доски пошли на новую коробку. Возвели конструкцию за неделю. Позже привели в порядок раздевалку, отремонтировали освещение.

Зимой пришло время заливать каток. Для молодых это было в новинку, поэтому, как и в 80-х, технологию осваивали на ходу. По словам Толстова, договорились с главой администрации, чтобы воду брать из пожарного гидранта, а рукав нашли через знакомых. Горячую воду привозили из дома в 100-литровых канистрах, переливали ее в бочку и "гладили" лед. По подсчетам Толстова, горячей воды требуется 2 тысячи литров.

"Сначала одна бочка была, потом начали ускоряться, купили большую квасную бочку. Поставили ее на колеса, процесс пошел лучше", – говорит он.

Молва о катке распространилась стремительно, сюда потянулся народ. Дети стали кататься после школы, люди постарше начали приходить вечерами на свет – пока непривычный, но еще напоминающий о былых временах. А по выходным на катке бывает и тесно.

Но идиллию нарушили снегопады. По словам Толстова, если кататься хотят многие, то чистить снег мало кого дозовешься.

"Детей много ходит кататься. Думали, их родители будут помогать снег чистить, но почти никто не приходит, сами чистим. Девиз у нас, как у ВДВ – "Никто, кроме нас", – говорит он.

По его словам, временами помогает местный мужчина, который приезжает чистить на своем тракторе. Но вывезти весь снег с катка он не может, много остается вдоль бортов, и чтобы его убрать, тоже нужно немало сил и времени.

"А нас несколько человек, у нас тоже свои дела есть. Но почему-то все ждут, что снег сам пропадет. Хотя в этом году несколько бабушек приходили – приводят внуков кататься, сами снег чистят", – отметил Толстов.

Создание команды

С появлением катка в Рамзае снова встал хоккейный вопрос. Звонки, переписка – и вокруг нескольких человек выстроился коллектив. Собрались и те, кто в свое время играл за Рамзай, и те, кто не застал того хоккея. Толстов стал вратарем.

"Достали с чердаков коньки, клюшки, собрали, у кого было с советских времен, щитки, кто-то докупил. Начали потихоньку играть", – говорит он.

Затем в Рамзай позвали играть соседние поселки, провели небольшой турнир. Выиграли. Захотелось чего-то большего.

"Наши земляки играли в любительской лиге. Они нас позвали, мы с весны стали ездить в Пензу, тренировались с их командой. А потом в лиге было расширение, и, недолго думая и не особо спрашивая, внесли нас в заявку", – отмечает Толстов.

Так в дивизионе "С" Пензенской любительской хоккейной лиги появилась команда "Рамзай". Тренером позвали Юртаева. Старшему игроку – за 50 лет, младшему – чуть больше 30. В первый же сезон 2017/2018 "Рамзай" вышел в плей-офф лиги и добрался до финала, где взял "серебро". Через год – снова второе место.

Опыт и молодость

Как рассказал капитан "Рамзая" Олег Кемайкин, команду отличает баланс молодости и опыта.

"Есть те, кто тогда играли, кому привили тот хоккей в школе, и до сих пор у них никуда навыки не делись. У них мышление, видят поле прекрасно, пас могут какой угодно отдать. Да, у них нет сейчас больших скоростей, но с ними надежно, они в основном в защите играют. А есть молодые и быстрые, они как раз скорость дают. Главное – всем интересно, у всех глаза горят", – отметил он.

По его словам, за два сезона "Рамзай" заметно прибавил. "Цель у нас одна – выиграть лигу "С", потом будем думать, чтобы перейти выше", – сказал Кемайкин.

Команда тренируется и играет в Пензе, арендует лед во дворце спорта. На капитана возложена роль организатора.

"Надо всех обзвонить, за лед деньги собрать, на игре менять кого-то, взаимодействовать с тренером. Не все всегда могут приехать, поэтому стараемся распределять по пятеркам, чтобы было равномерно", – пояснил он.

Матчи и тренировки проходят после 22.00. Сначала поздние игры давались тяжело, но к третьему сезону привыкли. Кому-то работа позволяет взять отгул или позднюю смену, чтобы отдохнуть. Один из игроков по утрам водит сына в детский сад, и там уже знают: если ребенка не привели, значит, он вместе с отцом спит после хоккея.

Свои на трибунах

Сейчас за "Рамзай" переживает буквально все село. Болельщиков поздние игры тоже не пугают, поддержать своих приезжают большими компаниями.

"Сначала приезжали по одному-два человека, потом начали жены с нами ездить, потом соседи, друзья. А сейчас даже приезжают люди, которых я не знаю. Бывает, приходят те, кто раньше жил в Рамзае, а потом переехал в Пензу. Кто-то однажды пошутил: "Наверно, в Рамзае танцы отменили, полсела на игру приехало", – рассказывает вратарь Толстов.

Он вспоминает историю, когда "Рамзай" играл на малой площадке "Дизель-Арены", а на основной в это же время проводил матч клуб Высшей хоккейной лиги "Дизель".

"У нас народа много, шум, веселье, на "Дизеле" – тишина. Кто-то оттуда на нас смотреть ушел. Игры одновременно закончились, наши выходят толпой – музыка, танцы, флагом машут, а "Дизеля" не видно и не слышно", – рассказал Толстов.

День матча

За час до игры хоккеисты "Рамзая" приезжают во дворец спорта. Раздевалка наполняется шумом, все в хорошем настроении. Кто-то показывает, как отремонтировал клюшку – на прошлой неделе треснул черенок, но это некритично, и проще подлатать, чем покупать новую за 10 тысяч.

Экипировка у многих сборная – старая советская вместе с купленной новой.

Кто-то заболел, кто-то уехал в командировку, у кого-то дела дома, и смогла приехать только половина команды. На три пятерки набирается.

"Сегодня играем с "Пулей", будьте внимательны. Они на последнем месте, но не расслабляйтесь – команда молодая, быстрая, серьезные ребята, – дает указания тренер Юртаев. – Если видите, что защитник пошел вперед, то крайний нападающий пусть страхует. И главное – аккуратно давайте, без травм".

К началу матча подтягиваются и болельщики – около 60 человек. Сетуют, что смогли приехать далеко не все, кто хотел. Некоторые – в бейсболках с логотипом команды.

"Рамзай" пропускает первым, но тут же отыгрывается. В первом периоде сельчане забрасывают еще три шайбы. Второй начинают активно, быстро забивают два гола, но скоро пропускают столько же. Болельщики подбадривают: "Соберитесь! Не расслабляйтесь!" - доносится с трибун.

Собрались: забили еще четыре гола. "Рамзай" побеждает 10:3.

На трибунах праздник, болельщики поздравляют друг друга с победой. "Молодцы! Молодцы!" – кричат они и спускаются ближе ко льду. Игроки благодарят, аплодируют в ответ: "Без вас не выиграли бы!"

Надежда на будущее

В Рамзае верят, что вернуть хоккей в селе на прежний уровень – возможно. Бывший тренер Анатолий Симкин отмечает активность своих воспитанников, которые вошли в любительскую команду.

"У многих из них сейчас дети подрастают. А раз дети смотрят, интересуются, значит, и каток для них делать будут, чтобы детям было где играть. Ради детей, думаю, они могут возродить, чтобы каток снова был центром притяжения", – сказал он.

Вратарь Павел Толстов мечтает, чтобы над хоккейной коробкой в Рамзае появилась крыша. "Если бы каток покрыли, было бы шикарно. Например, ангар какой-нибудь, и тогда снег не помешает, солнце тоже, а то мартовский солнцепек начнется – южная сторона таять начнет", – говорит он.

Но при этом Толстов считает, что развитию хоккея в селе может помешать дороговизна экипировки. "Вид спорта недешевый, не все родители решаются купить коньки, клюшку и щитки, потому что нет уверенности, что каток будет, что завтра это все не закончится", – сказал он.

Про крышу говорит и тренер Леонид Юртаев. "Сейчас строят арочники, несложная конструкция. А энтузиастов у нас полно – если будет арочник, со временем обязательно появятся и холодильники, место, где поставить, есть. И мы тогда будем со льдом, пензенские будут сюда ездить – в городе льда не хватает на всех желающих", – сказал он.

Капитан "Рамзая" Олег Кемайкин надеется, что в будущем команду из родного села усилит молодежь.