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Глава МИД Украины обсудил с генсеком ООН реинтеграцию Донбасса
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РИА Новости

Глава МИД Украины обсудил с генсеком ООН реинтеграцию Донбасса

11:39 21.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Архивное фото
КИЕВ, 21 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко провел встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которой обсудил восстановление и реинтеграцию Донбасса, сообщила в пятницу пресс-служба МИД.
Пристайко в четверг посетил штаб-квартиру ООН с рабочим визитом.
Глава МИД отметил важную роль ООН в оказании гуманитарной помощи населению, а также поддержке усилий правительства Украины в осуществлении реформ.
"Уверен, что всемирная организация может играть активную роль и в других направлениях урегулирования российско-украинского конфликта, в частности в контексте возможного развертывания операции по поддержанию мира, а также в восстановлении и реинтеграции пострадавших регионов Украины", - цитирует Пристайко пресс-служба.
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По данным пресс-службы, Гутерриш "подтвердил приверженность резолюциям ООН по уважению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Антониу ГутерришВадим ПристайкоДонбассООНУкраинаВ мире
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