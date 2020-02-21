Рогозин сравнил запуски ракет с наркотиками

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава Роскосмоса Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин признался, что у него появилась зависимость, связанная с запуском космических ракет.

"Участие в запуске - это очень ответственно и эмоционально, это как наркотик", - заявил он на конференции "Авиационное и космическое страхование в России". По его словам, люди, приезжающие на пуски, остаются неравнодушными к космонавтике на всю жизнь.

Говоря о своей роли как главы госкомиссии, который принимает решение о пуске, Рогозин сообщил, что создаёт на космодроме "боевую атмосферу", подбадривает космонавтов, поддерживает сотрудников космодрома.

Он также рассказал, что на экранах в своем рабочем кабинете наблюдает не только за стройкой космодрома Восточный, но и за подготовкой к отправке на Байконур Многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ). Так он пытается использовать "не только технические, но и психологические" средства контроля и повышения ответственности тех, кто занимается сборкой изделий.