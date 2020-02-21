Рогозин сравнил запуски ракет с наркотиками

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин признался, что у него появилась зависимость, связанная с запуском космических ракет.
"Участие в запуске - это очень ответственно и эмоционально, это как наркотик", - заявил он на конференции "Авиационное и космическое страхование в России". По его словам, люди, приезжающие на пуски, остаются неравнодушными к космонавтике на всю жизнь.
Говоря о своей роли как главы госкомиссии, который принимает решение о пуске, Рогозин сообщил, что создаёт на космодроме "боевую атмосферу", подбадривает космонавтов, поддерживает сотрудников космодрома.
Он также рассказал, что на экранах в своем рабочем кабинете наблюдает не только за стройкой космодрома Восточный, но и за подготовкой к отправке на Байконур Многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ). Так он пытается использовать "не только технические, но и психологические" средства контроля и повышения ответственности тех, кто занимается сборкой изделий.
Модуль "Наука" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление не успели, ежегодно откладывая его запуск. Согласно последним планам, пуск должен состояться в 2020 году, однако Рогозин заявлял, что его могут отложить и на 2021-й.