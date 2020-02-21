Хабриева: поправки повлекут изменения минимум семи федеральных законов

"Изменение основного закона страны, главного юридического документа государства, предполагает принятие большого количества нормативных актов. Речь не только о принятии новых законов. Больше всего всех интересует закон о Государственном совете. На самом деле, речь идёт о том, что будут вноситься изменения не меньше чем в семь федеральных конституционных законов, уже действующих, например, о правительстве", - рассказала Хабриева на VI Международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика".