Хабриева: поправки повлекут изменения минимум семи федеральных законов

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Поправки в Конституцию повлекут за собой изменения не меньше чем семи уже действующих федеральных конституционных законов, концепцию новых нормативных правовых актов эксперты должны готовить уже сейчас, сообщила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы по изменению конституции Талия Хабриева.
"Изменение основного закона страны, главного юридического документа государства, предполагает принятие большого количества нормативных актов. Речь не только о принятии новых законов. Больше всего всех интересует закон о Государственном совете. На самом деле, речь идёт о том, что будут вноситься изменения не меньше чем в семь федеральных конституционных законов, уже действующих, например, о правительстве", - рассказала Хабриева на VI Международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика".
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Уже сейчас, по словам Хабриевой, правоведы должны готовить концепцию новых законов.
"Мы насчитали все остальные законы, которые, видимо, будут меняться. Это не меньше чем семь десятков федеральных законов, особенно в социальной сфере, которые обеспечивают то, что мы назвали укреплением социального характера российского государства", - отметила Хабриева.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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