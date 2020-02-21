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Русский культурный фестиваль M.ART начался в Израиле
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РИА Новости

Русский культурный фестиваль M.ART начался в Израиле

11:07 21.02.2020
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© предоставлено фестивалем "Золотая Маска"Спектакль "Пьяные" на сцене БДТ имени Г.А.Товстоногова
Спектакль Пьяные на сцене БДТ имени Г.А.Товстоногова
© предоставлено фестивалем "Золотая Маска"
ТЕЛЬ-АВИВ, 21 фев - РИА Новости. Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова открыл спектаклем "Пьяные" фестиваль M.ART в Израиле, в рамках которого на разных площадках страны выступят звезды русскоязычной культуры.
"В этом году мы действительно знакомим публику с самыми яркими, на наш взгляд, и важными событиями современной русской культуры. – сказала РИА Новости гендиректор фестиваля Софья Капкова. - Но это не значит, что мы планируем в будущем привозить только российские коллективы. Наша задача - знакомить израильскую публику с современными представителями мировой культуры".
"Поскольку мы русские, наш фокус в этом году - на российские компании. Поэтому и БДТ, поэтому и театр Вахтангова, поэтому и молодые ребята из "Гоголь-центра" и Екатеринбургский театр оперы и балета", - добавила она.
Израильтян и гостей страны ждут 11 представлений - от спектаклей до кинопоказов и лекций, которые, по задумке организаторов, позволят составить представление о самых актуальных течениях в современном искусстве на русском языке. В Израиль приехали более 300 артистов, музыкантов, танцоров и певцов.
Драматические, оперные спектакли, балет, музыкальные вечера фестиваля пройдут на восьми тель-авивских площадках, в залах самых известных израильских театров. Открывший фестиваль спектакль "Пьяные" был сыгран на сцене старейшего израильского театра "Габима", созданного в 1920-х годах актерами Вахтанговского театра.
По словам гендиректора фестиваля, билеты на спектакли проданы на 90 процентов. Открывающий фестиваль спектакль БДТ прошел с аншлагом.
"Мы специально так формировали программу, чтобы у искушенной публики и публики неподготовленной был выбор. Поэтому я бы сказала, что нужно обязательно пойти и послушать молодых теноров Большого театра, безусловно, балет. Здесь не нужен перевод. Это балет Пахита, Петербургского театра оперы и балета. А для тех, кто знаком с творчеством Аллы Борисовны Пугачевой, ну, безусловно, нужно прийти на концерт "Гоголь-центра", по мотивам ее песен", - сказала Капкова.
Интерес к российскому искусству высок не только у выходцев из СССР, но и у коренных израильтян, поэтому все спектакли сопровождаются титрами на иврите.
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