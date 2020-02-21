Универсальность Конституции имеет предел, считает Хабриева

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Текст Текст Конституции нельзя делать слишком детальным, универсальность основного закона имеет свои пределы, поэтому от учёных-юристов ждут "рецепты" сохранения его границ, заявила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в конституцию Талия Хабриева

"Именно учёные-юристы должны предложить такие рецепты, которые не позволили бы все-таки сделать текст Конституции казуистичным, слишком детальным. Потому что универсальность Конституции как основного закона имеет свои пределы", - заявила Хабриева на VI Международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика".

В конституцию, по словам Хабриевой, нельзя включать нормы, которые прописаны в отраслевом законодательстве. Она отметила, что это один из дефектов, которые характеризует предложения, поступающие в рабочую группу.

"Применительно к обновляемой конституции от нас ждут рецепты сохранения границ предмета основного закона. Это очень важно именно сейчас, когда готовы юридические тексты", - отметила Хабриева.