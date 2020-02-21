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Универсальность Конституции имеет предел, считает Хабриева
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РИА Новости

Универсальность Конституции имеет предел, считает Хабриева

11:03 21.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева
Директор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Текст Конституции нельзя делать слишком детальным, универсальность основного закона имеет свои пределы, поэтому от учёных-юристов ждут "рецепты" сохранения его границ, заявила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы по внесению поправок в конституцию Талия Хабриева.
"Именно учёные-юристы должны предложить такие рецепты, которые не позволили бы все-таки сделать текст Конституции казуистичным, слишком детальным. Потому что универсальность Конституции как основного закона имеет свои пределы", - заявила Хабриева на VI Международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика".
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В конституцию, по словам Хабриевой, нельзя включать нормы, которые прописаны в отраслевом законодательстве. Она отметила, что это один из дефектов, которые характеризует предложения, поступающие в рабочую группу.
"Применительно к обновляемой конституции от нас ждут рецепты сохранения границ предмета основного закона. Это очень важно именно сейчас, когда готовы юридические тексты", - отметила Хабриева.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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