В рабочей группе назвали цели конституционных изменений в России

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Основное предназначение конституционных преобразований - укрепление основ социального государства, заявила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сопредседатель рабгруппы по изменению конституции Талия Хабриева.

"Всё-таки основное предназначение замысла конституционных преобразований - это укрепление основ социального государства. То есть в центре Конституции был и остается человек", - сказала Хабриева на пленарном заседании международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика".

Этот замысел предполагает, что нужно расширить положения конституции в части обеспечения стабильности и надёжности социальных гарантий, добавила она.

По словам Хабриевой, в конечном итоге преференции от изменения Конституции должен получить человек.

"Конституция настраивается по камертону социального государства. Мы не только фиксируем, но и воспроизводим идеалы социального государства", - заключила она.