В рабочей группе назвали цели конституционных изменений в России

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Основное предназначение конституционных преобразований - укрепление основ социального государства, заявила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сопредседатель рабгруппы по изменению конституции Талия Хабриева.
"Всё-таки основное предназначение замысла конституционных преобразований - это укрепление основ социального государства. То есть в центре Конституции был и остается человек", - сказала Хабриева на пленарном заседании международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика".
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Этот замысел предполагает, что нужно расширить положения конституции в части обеспечения стабильности и надёжности социальных гарантий, добавила она.
По словам Хабриевой, в конечном итоге преференции от изменения Конституции должен получить человек.
"Конституция настраивается по камертону социального государства. Мы не только фиксируем, но и воспроизводим идеалы социального государства", - заключила она.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.