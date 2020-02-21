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В рабочей группе назвали цели конституционных изменений в России
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РИА Новости

В рабочей группе назвали цели конституционных изменений в России

11:02 21.02.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Основное предназначение конституционных преобразований - укрепление основ социального государства, заявила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сопредседатель рабгруппы по изменению конституции Талия Хабриева.
"Всё-таки основное предназначение замысла конституционных преобразований - это укрепление основ социального государства. То есть в центре Конституции был и остается человек", - сказала Хабриева на пленарном заседании международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика".
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Этот замысел предполагает, что нужно расширить положения конституции в части обеспечения стабильности и надёжности социальных гарантий, добавила она.
По словам Хабриевой, в конечном итоге преференции от изменения Конституции должен получить человек.
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"Конституция настраивается по камертону социального государства. Мы не только фиксируем, но и воспроизводим идеалы социального государства", - заключила она.
Президент России Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которыми Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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Конституция РФГосдума РФВладимир ПутинРоссияПолитика
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