В Хабаровском крае задержали членов ОПГ с уловом краснокнижной рыбы

ХАБАРОВСК, 21 фев - РИА Новости. Двух участников преступной группы задержали в Двух участников преступной группы задержали в Хабаровском крае с уловом краснокнижной рыбы калуги, ущерб от их действий оценили в 27 миллионов рублей, сообщил журналистам глава контрольно-следственного отдела дальневосточного транспортного управления СК Игорь Широбоков.

Калуга относится к осетровым, обитает в Амуре, занесена в Красную книгу РФ и Международную красную книгу. Ловить ее в коммерческих целях запрещено.

"Возбуждено дело по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные организованной преступной группой". Следователи совместно с сотрудниками УФСБ задержали в Комсомольске-на-Амуре двух участников ОПГ, у которых изъято более 300 туш калуги, предварительный ущерб от преступления составил 27 миллионов рублей", - сказал Широбоков.

Он отметил, что установлена вся цепочка преступления – от мест браконьерского вылова до мест реализации. Сейчас принимаются меры для задержания остальных членов группы. По уже задержанным решается вопрос о мере пресечения.