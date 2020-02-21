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В Хабаровском крае задержали членов ОПГ с уловом краснокнижной рыбы
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РИА Новости

В Хабаровском крае задержали членов ОПГ с уловом краснокнижной рыбы

06:30 21.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 21 фев - РИА Новости. Двух участников преступной группы задержали в Хабаровском крае с уловом краснокнижной рыбы калуги, ущерб от их действий оценили в 27 миллионов рублей, сообщил журналистам глава контрольно-следственного отдела дальневосточного транспортного управления СК Игорь Широбоков.
Калуга относится к осетровым, обитает в Амуре, занесена в Красную книгу РФ и Международную красную книгу. Ловить ее в коммерческих целях запрещено.
"Возбуждено дело по статье "Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные организованной преступной группой". Следователи совместно с сотрудниками УФСБ задержали в Комсомольске-на-Амуре двух участников ОПГ, у которых изъято более 300 туш калуги, предварительный ущерб от преступления составил 27 миллионов рублей", - сказал Широбоков.
Он отметил, что установлена вся цепочка преступления – от мест браконьерского вылова до мест реализации. Сейчас принимаются меры для задержания остальных членов группы. По уже задержанным решается вопрос о мере пресечения.
По версии следствия, преступную группу организовал в 2017 году житель Комсомольска-на-Амуре для добычи и продажи осетровых. Калугу ловили в Николаевском районе Хабаровского края, везли в Комсомольск, а затем отправляли в Москву. У подозреваемых изъяли снасти, приспособления для разделывания рыбы, снегоход, автомобили и средства связи.
Сотрудник ФСБ России
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Следственный комитет России (СК РФ)Хабаровский крайПроисшествия
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