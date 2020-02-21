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Эксперт рассказал, на сколько за век подешевел киловатт электричества
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РИА Новости

Эксперт рассказал, на сколько за век подешевел киловатт электричества

04:33 21.02.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Павел Львов
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Линии электропередач. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Стоимость электроэнергии за последние 100 лет после принятия плана ГОЭРЛО снизилась в разы: цена за 1 кВт.ч раньше была сопоставима со стоимостью килограмма мяса, теперь – с коробком спичек, сказал РИА Новости старший аналитик по электроэнергетике центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Юрий Мельников.
Государственная комиссия по электрификации России была создана ровно 100 лет назад - 21 февраля 1920 года. Меньше чем через год, в декабре 1920 года был принят Государственный план электрификации России - план ГОЭРЛО. С тех пор производство электроэнергии стало более экологичным, а стоимость сократилась в разы.
"За 100 лет в энергетике немало изменилось. Магазин в центре Москвы за февраль 1915 года мог использовать около 70 кВт.ч электроэнергии (в несколько раз меньше, чем средняя квартира в наши дни) - при этом 1 кВт.ч стоил примерно как килограмм мяса (в наши дни - как коробок спичек)", - пояснил Мельников.
Эксперт отмечает, что в 1920-х годах небольшая лампа потребляла примерно столько же электроэнергии, сколько нынешние энергосберегающие, но светили они в несколько раз менее ярко.
Что касается экологичности электрогенерации, москвичи 1920-х радовались "черно-бурым лисьим хвостам", которые испускали трубы центральных городских электростанций. Как отмечает Мельников, одна из них и сейчас работает на том же месте, напротив нынешнего парка Зарядье, а вторая, что на Болотной набережной, собирается превратиться в арт-центр.
"Станции "дымили, как эскадра" - значит, надежно и мощно обеспечивали столицу электроэнергией - об экологии тогда не задумывались. "Грязный" дым остался в прошлом, в топках котлов ГЭС-1 сжигают газ", - добавил эксперт.
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СколковоРоссияЭкономика
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