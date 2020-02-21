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2020-02-21T01:20+0300
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Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение белорусского певца
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РИА Новости

Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение белорусского певца

01:20 21.02.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМузыкант и композитор Юрий Лоза
Музыкант и композитор Юрий Лоза
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Музыкант и композитор Юрий Лоза. Архивное фото
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Певец и композитор Юрий Лоза прокомментировал в эфире НСН предложение Игоря Крутого отправить на Евровидение от России певца Тимофея Морозова (Тиму Белорусских).
Ранее Крутой заявил, что "с позиции прямого эфира и живого исполнения" отправил бы на конкурс исполнителя из Белоруссии. При этом композитор подчеркнул, что это просто его мнение, и он не хочет "влезать в эти игры".
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"Ни в одной стране мира, в которой есть все, не придет в головы использовать чужие таланты для того, чтобы представлять страну. Если он (Морозов. – прим. ред.) победит, то куда он повезет (награду. – прим. ред.) – в Белоруссию или в Россию?" – задался вопросом Лоза.
По его словам, "будет нормально", если певец получит российское гражданство и представит Россию на конкурсе.
"Хотя, думаю, в такой большой, сильной, мощной и талантливой стране можно найти своих представителей", - заключил композитор.
Евровидение-2020 пройдет 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили возможность принять Евровидение после победы Дункана Лоуренса на Евровидении в прошлом году. Российский участник выступит в первом полуфинале конкурса, в котором определятся десять финалистов музыкального состязания.
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КультураТима БелорусскихШоу-бизнесЮрий ЛозаИгорь КрутойЕвровидениеРоссия
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