Лоза оценил идею Крутого отправить на Евровидение белорусского певца

Ранее Крутой заявил, что "с позиции прямого эфира и живого исполнения" отправил бы на конкурс исполнителя из Белоруссии. При этом композитор подчеркнул, что это просто его мнение, и он не хочет "влезать в эти игры".

"Ни в одной стране мира, в которой есть все, не придет в головы использовать чужие таланты для того, чтобы представлять страну. Если он (Морозов. – прим. ред.) победит, то куда он повезет (награду. – прим. ред.) – в Белоруссию или в Россию?" – задался вопросом Лоза.

По его словам, "будет нормально", если певец получит российское гражданство и представит Россию на конкурсе.

"Хотя, думаю, в такой большой, сильной, мощной и талантливой стране можно найти своих представителей", - заключил композитор.