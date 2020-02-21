Эксперты: русский язык сохраняет статус языка науки и культуры

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Русский язык остается трансграничным языком и сохраняет статус языка науки, образования и культуры, считают эксперты, опрошенные РИА Новости накануне Международного дня родного языка.

Международный день родного языка отмечается по решению ЮНЕСКО с 2000 года. По поручению президента РФ Владимира Путина 17 января 2019 года подписан приказ "О создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов РФ и утверждении устава Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации".

В 2020 году по решению ЮНЕСКО Международный день родного языка проходит под эгидой "Языки без границ".

"Примерно половина говорящих на русском языке проживают за пределами РФ. У нас в России 146 миллионов, а всего на русском, так или иначе, говорят 300 миллионов человек, ну или чуть поменьше. То есть половина, ну или минимум уже 40% говорящих по-русски за границей проживают. Это и означает, что русский язык является не региональным, а языком международным, глобальным", - сказал проректор по науке Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, профессор кафедры общего и русского языкознания Михаил Осадчий.

Он также отметил, что языком можно пользоваться много, но при этом говорить на нем только на бытовые темы, и тогда статус его будет достаточно низким, несмотря на повсеместную распространенность. По его мнению, русский язык до сих пор остается языком науки и образования - даже за пределами РФ реализуется большое количество образовательных программ на русском языке, а также все еще велик объем научной литературы, издаваемой на русском, хотя в последние годы он сокращается.

Осадчий уточнил, что это сокращение связано с тем, что в России стали поощрять публикационную активность ученых на английском зыке, "мы своими собственными требованиями к ученым, своей собственной политикой в области образования и науки, по сути, ухудшили положение русского языка именно в его статусе языка науки и образования".

"К счастью, такие вещи не происходят в одну секунду, и на сегодняшний день русский язык сохраняет свой статус языка науки, культуры и образования за пределами Российской Федерации", - добавил эксперт.

Писатель, переводчик, редактор, обладатель премии "Человек книги", бывший главный редактор портала "Словари XXI век" Алексей Михеев также отмечает, что русский язык - "один из самых ярких образцов языка, который не ограничивается пределами одной страны".

"Разные народы объединяет не общий язык, а скорее общая культура, а так исторически сложилось, что наша культура, в которой мы росли и формировались в советское время, она по сути своей интернациональна и трансгранична. А русский язык этот характер культуры поддерживал на протяжении многих десятилетий, и даже, наверное, нескольких столетий", - отметил Михеев.

По его мнению, даже после распада СССР, после проведения новых границ между территориями, где русский язык был языком повседневного общения, он все равно таковым и остался.

Осадчий также отметил, что в 90-е годы и во вторую половину 2000-х, после кризиса 2013-2014 годов была значительная волна миграции из России. Те, кто уехал и сейчас живут за рубежом, сохраняют русский язык у своих детей, и в обязательном порядке отводят их в русские классы, русские школы, русские детские сады. Благодаря этому растет рынок преподавания русского языка, появляются школы выходного дня и образовательные центры на русском языке в странах Западной Европы и США.

По мнению Осадчего, в пользу трансграничности русского языка говорит также то, что он может обеспечивать мобильность: дает возможность сменить место проживания или работы, улучшить свои условия жизни, получить другую должность благодаря знанию языка.