Эксперты рассказали, как работало Агентство печати "Новости"

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости, Евгения Стогова. Получить работу даже опытному журналисту в Получить работу даже опытному журналисту в Агентстве печати "Новости" в советское время было крайне сложно, существенно помогало знание иностранного языка, а в число привилегий сотрудников входили возможности читать зарубежную прессу и писать даже о религии, рассказали РИА Новости опрошенные эксперты накануне даты основания АПН.

Агентстве печати "Новости" было сформировано 21 февраля 1961 года на базе Совинформбюро. Оно предлагало своим клиентам 60 наименований периодики на 45 языках.

На повестке АПН были все стороны жизни СССР с оговоркой на установленные рамки марксистско-ленинской догматики, вспоминает декан Высшей школы телевидения Московского университета Виталий Третьяков, работавший в АПН в 1970-1980-х годах.

"Внешнеполитическое видение максимально конкретно укладывалось в установки ЦК КПСС, никаких отклонений. Мир и дружба с зарубежными странами, города-побратимы, обмен культурными ценностями, экономически связи, политические. Много писали, если были какие-то крупные визиты. Все – вплоть до школ с углубленным изучением иностранного языка. Был магазин французской книги напротив итальянского посольства, так я писал даже об этом магазине: какую литературу там и кто именно покупает", - рассказал Третьяков.

Но если в международной части не допускалось отклонений от советской философии, во внутренней, при условии красивого слога и интересного подхода, по словам Третьякова, сказать можно было куда больше. Понятное дело, в первую очередь шли за главными событиями в стране. Однако удавалось писать и про советский молодежный рок, и про политический терроризм, и даже про различные трактовки социализма.

"Самое эксклюзивное, на тот момент во внутренней советской прессе табуированное, – тема религии. В АПН разрешалось про нее писать. Я не помню, что послужило конкретным поводом, вроде 300-летие московской духовной академии, но я предложил сделать текст о жизни Троице-Сергиевой лавры, духовной семинарии. Мы с фотокорреспондентом, моим другом, пользуясь случаем, отправились туда, три дня жили в келье, посещали занятия. Получился большой материал, который, естественно, все издания АПН напечатали на всех континентах. Внутри это вряд ли стало бы невозможно", - говорит Третьяков.

Однако устроиться в своеобразный оплот свободы мысли журналистам было крайне сложно. Андрей Правов до АПН работал переводчиком "Интуриста": попасть в агентство помогло знание языков.

"Без сетей и технологий, тем не менее, добывали новости самыми первыми. Ногами, можно сказать. Брали интервью, ходили за спикерами, из западных газет много перенимали", - вспоминает журналист.

Кстати, открытый доступ к иностранной прессе был одной из главных привилегий тех сотрудников агентства, чья деятельность касалась творчества. По словам Третьякова, чтение зарубежных газет являлось неотъемлемой составляющей первой половины рабочего дня. Это помогало не только ознакомиться с мировой повесткой, но и усовершенствовать собственные профессиональные навыки.