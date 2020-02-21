Финальная распродажа: Россия избавилась от госдолга США

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Россия сократила вложения в американские государственные облигации до 9,9 миллиарда долларов — чисто символических двух процентов ЗВР. Зачем ЦБ распродал почти все бумаги правительства США и почему близок тот день, когда Вашингтону будет нечем покрывать непомерный дефицит бюджета, — в материале РИА Новости.

Риски ни к чему

По данным Министерства финансов США, в декабре Москва уменьшила инвестиции в американские гособлигации на полтора миллиарда долларов — до 9,974 миллиарда. Как следует из отчета казначейства, это самый низкий показатель за 12 лет.

Четыре месяца подряд (с августа по ноябрь) Банк России понемногу приобретал госбумаги США. Например, в октябре — на 622 миллиона долларов, доведя общую сумму до 10,697 миллиарда. Эксперты объяснили эти незначительные покупки конъюнктурными соображениями, не влияющими на общую стратегию избавления от долларовых активов: с конца 2018-го Москва продала американских гособлигаций почти на 100 миллиардов.

Еще в 2010-2013 годах российские вложения в американский долг превышали 170 миллиардов долларов. Москва входила в число крупнейших держателей трежерис.

Но после того как в апреле 2014-го Вашингтон ввел санкции, начался обратный процесс. В 2018 году Центробанк устроил масштабную распродажу, сократив портфель казначейских обязательств США сразу вдвое. В конечном счете доля американских бумаг в международных резервах свелась к минимуму. Освободившиеся средства ЦБ переложил в золото, а также евро и юани.

По подсчетам Всемирного совета по золоту (WGC), объем драгоценного металла на балансе центробанков мира за прошлый год увеличился на 651 тонну. Это самый крупный результат с 1971-го, когда США отказались от золотого стандарта. Крупнейшим покупателем драгметалла в 2019 году стала Россия — 20% всех приобретений в госрезервы. ЦБ нарастил запасы монетарного золота на 159 тонн — до 2270,56 тонны (73 миллиона унций).

Эксперты констатируют: продавая американский госдолг, Центробанк старается минимизировать прежде всего политические риски. Но эти действия обоснованны и чисто экономически. Из-за санкций против отечественных компаний внутренний финансовый рынок испытал шок. При плохом сценарии дело могло кончиться заморозкой активов, с чем уже столкнулся Иран. Чтобы подстраховаться, власти взяли курс на ослабление зависимости от доллара.

Вложения в золото в такой ситуации — хорошее решение. Более того, основную часть желтого металла для резервов Банк России покупает на внутреннем рынке, что позволяет обходиться в этих операциях без американской валюты.

"Россия располагает полноценной производственной инфраструктурой, от добычи до переработки золота, так что увеличение запасов драгметалла выглядит вполне логичным", — указывает Филип Ньюман, директор консалтинговой компании Metals Focus.

Кризис финансирования

Крупнейшим держателем госбумаг США (по состоянию на конец декабря) остается Япония, лидирующая седьмой месяц с показателем 1,15 триллиона долларов.

В последние годы ведущим иностранным кредитором американской экономики выступал Китай, но из-за торговой войны Пекин тоже принялся распродавать трежерис. К декабрю 2019-го Народный банк Китая сократил портфель этих бумаг почти на 20 миллиардов долларов — до 1,07 триллиона, минимума с начала 2017-го.

В КНР не раз заявляли, что рассматривают американский госдолг как рискованный и сокращают долларовые резервы в пользу японской иены и южнокорейской воны. Теоретически Пекин может предпринять и более масштабную распродажу, последствия которой будут катастрофическими: стоимость трежерис обвалится, что вызовет панику на фондовом рынке и обрушит доллар. Но на такой шаг Пекин вряд ли решится: из-за ослабления американской валюты подорожает китайский экспорт. Кроме того, сброс казначейских бумаг США серьезно ограничит возможности управлять курсом юаня.

Растущие продажи трежерис центробанками всего мира не сулят американцам ничего хорошего, поскольку триллионный бюджетный дефицит США покрывается в основном за счет реализации государственных облигаций.

В январе 2019-го дефицит достиг максимума с 2011 года: власти потратили на 32,6 миллиарда долларов больше, чем заработали. По прогнозу Бюджетного управления конгресса США, в этом финансовом году (заканчивается в сентябре) дефицит превысит триллион.