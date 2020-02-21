Финальная распродажа: Россия избавилась от госдолга США

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. Россия сократила вложения в американские государственные облигации до 9,9 миллиарда долларов — чисто символических двух процентов ЗВР. Зачем ЦБ распродал почти все бумаги правительства США и почему близок тот день, когда Вашингтону будет нечем покрывать непомерный дефицит бюджета, — в материале РИА Новости.
Риски ни к чему
По данным Министерства финансов США, в декабре Москва уменьшила инвестиции в американские гособлигации на полтора миллиарда долларов — до 9,974 миллиарда. Как следует из отчета казначейства, это самый низкий показатель за 12 лет.
Четыре месяца подряд (с августа по ноябрь) Банк России понемногу приобретал госбумаги США. Например, в октябре — на 622 миллиона долларов, доведя общую сумму до 10,697 миллиарда. Эксперты объяснили эти незначительные покупки конъюнктурными соображениями, не влияющими на общую стратегию избавления от долларовых активов: с конца 2018-го Москва продала американских гособлигаций почти на 100 миллиардов.
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Еще в 2010-2013 годах российские вложения в американский долг превышали 170 миллиардов долларов. Москва входила в число крупнейших держателей трежерис.
Но после того как в апреле 2014-го Вашингтон ввел санкции, начался обратный процесс. В 2018 году Центробанк устроил масштабную распродажу, сократив портфель казначейских обязательств США сразу вдвое. В конечном счете доля американских бумаг в международных резервах свелась к минимуму. Освободившиеся средства ЦБ переложил в золото, а также евро и юани.
По подсчетам Всемирного совета по золоту (WGC), объем драгоценного металла на балансе центробанков мира за прошлый год увеличился на 651 тонну. Это самый крупный результат с 1971-го, когда США отказались от золотого стандарта. Крупнейшим покупателем драгметалла в 2019 году стала Россия — 20% всех приобретений в госрезервы. ЦБ нарастил запасы монетарного золота на 159 тонн — до 2270,56 тонны (73 миллиона унций).
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Эксперты констатируют: продавая американский госдолг, Центробанк старается минимизировать прежде всего политические риски. Но эти действия обоснованны и чисто экономически. Из-за санкций против отечественных компаний внутренний финансовый рынок испытал шок. При плохом сценарии дело могло кончиться заморозкой активов, с чем уже столкнулся Иран. Чтобы подстраховаться, власти взяли курс на ослабление зависимости от доллара.
Вложения в золото в такой ситуации — хорошее решение. Более того, основную часть желтого металла для резервов Банк России покупает на внутреннем рынке, что позволяет обходиться в этих операциях без американской валюты.
"Россия располагает полноценной производственной инфраструктурой, от добычи до переработки золота, так что увеличение запасов драгметалла выглядит вполне логичным", — указывает Филип Ньюман, директор консалтинговой компании Metals Focus.
23 декабря 2019, 08:00Китай отказывается кредитовать США
Кризис финансирования
Крупнейшим держателем госбумаг США (по состоянию на конец декабря) остается Япония, лидирующая седьмой месяц с показателем 1,15 триллиона долларов.
В последние годы ведущим иностранным кредитором американской экономики выступал Китай, но из-за торговой войны Пекин тоже принялся распродавать трежерис. К декабрю 2019-го Народный банк Китая сократил портфель этих бумаг почти на 20 миллиардов долларов — до 1,07 триллиона, минимума с начала 2017-го.
В КНР не раз заявляли, что рассматривают американский госдолг как рискованный и сокращают долларовые резервы в пользу японской иены и южнокорейской воны. Теоретически Пекин может предпринять и более масштабную распродажу, последствия которой будут катастрофическими: стоимость трежерис обвалится, что вызовет панику на фондовом рынке и обрушит доллар. Но на такой шаг Пекин вряд ли решится: из-за ослабления американской валюты подорожает китайский экспорт. Кроме того, сброс казначейских бумаг США серьезно ограничит возможности управлять курсом юаня.
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Растущие продажи трежерис центробанками всего мира не сулят американцам ничего хорошего, поскольку триллионный бюджетный дефицит США покрывается в основном за счет реализации государственных облигаций.
В январе 2019-го дефицит достиг максимума с 2011 года: власти потратили на 32,6 миллиарда долларов больше, чем заработали. По прогнозу Бюджетного управления конгресса США, в этом финансовом году (заканчивается в сентябре) дефицит превысит триллион.
Аналитики указывают, что cнижение интереса иностранных кредиторов к госдолгу США — следствие агрессивной протекционистской политики Трампа. Не за горами кризис финансирования, который разразится, когда иностранцы прекратят покупать долговые обязательства казначейства и начнут распродавать долларовые активы. В итоге Вашингтон сам вынесет приговор доллару как мировой резервной валюте.