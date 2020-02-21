Процедура выборов в парламент Ирана

Согласно Конституции Исламской республики Иран 1989 ), парламент – Меджлис – образуется из представителей народа, избираемых прямым тайным голосованием.

Выборы на каждый очередной срок должны проводиться до истечения полномочий депутатов предыдущего созыва, чтобы страна не оставалась без Меджлиса.

В соответствии с Конституцией, количество депутатов парламента Ирана составляет 270 человек.

Начиная с референдума 1989 года по прошествии каждых 10 лет с учетом демографических, политических, географических и иных перемен к этому числу депутатов могут прибавляться максимум 20 человек

Выборы проводятся министерством внутренних дел.

Пять мест в парламенте предоставлено религиозным меньшинствам. Зороастрийцы и иудеи выбирают по одному депутату, ассирийцы и халдеи выбирают вместе одного депутата, армяне – христиане севера и юга также выбирают по одному депутату.

Депутаты избираются в одномандатных или многомандатных избирательных округах: в одномандатном избирательном округе каждый избиратель имеет один голос, в многомандатном избирательном округе – число голосов, соответствующее количеству подлежащих замещению депутатских мандатов.

Кандидаты в депутаты должны быть гражданами Ирана , исповедовать ислам (от этого требования освобождаются кандидаты от религиозных меньшинств).

Кандидаты должны быть верны Конституции Ирана и Верховному лидеру страны. Кроме того, они должны быть авторитетными лицами в своих округах (лица с "темным" прошлым не допускаются), быть физически здоровыми (быть способными видеть, слышать и говорить) и иметь диплом магистра или его эквивалент. Кандидат должен быть не младше 30 и не старше 75 лет.

Для участия в парламентских выборах в Иране госслужащие высшего звена (президент, вице-президент, министры, члены Совета стражей конституции, генеральный прокурор и его заместители, глава Верховного суда и т.д.) должны до регистрации своей кандидатуры подать в отставку с занимаемой должности.

Для того чтобы стать кандидатом на выборах, в исламской республике необходимо пройти отбор Совета стражей конституции – надзорного органа, который подчиняется лично Духовному лидеру Ирана и отсеивает кандидатов, которые не подходят по конституционным параметрам.

Каждый соответствующий требованиям гражданин Ирана может самостоятельно выдвинуть свою кандидатуру либо может быть выдвинут политической партией. Однако названия политических партий не фигурируют в избирательных бюллетенях.

Период для выдвижения кандидатов в депутаты Меджлиса – семь дней со дня объявления начала избирательной кампании.

С целью агитации запрещается использовать официальные средства массовой информации, использовать государственные либо общественные ресурсы и структуры.

Активным избирательным правом в Иране обладают граждане страны, достигшие 18 лет.

В Иране отсутствует централизованная система регистрации избирателей. Каждый желающий, при соответствии требованиям, может принять участие в голосовании на любом избирательном участке.

Голосование проводится в пятницу, на него отводится 10 часов, но при необходимости министр внутренних дел может продлить время голосования.

Для участия в голосовании избиратель должен прийти на избирательный участок и предъявить действительный документ, удостоверяющий личность. Член комиссии проверяет отсутствие на документе печати другой участковой избирательной комиссии, заносит сведения об избирателе на корешок избирательного бюллетеня, опускает его в соответствующий ящик, а затем выдает его отрывную часть. После того как избиратель, заполнив бюллетень в специальной кабине, сложил его пополам и опустил в стационарный ящик для голосования, член участковой избирательной комиссии возвращает ему удостоверение личности с отметкой об участии в голосовании.

С целью недопущения множественного голосования член избирательной комиссии также наносит специальную маркировку на указательный палец левой руки избирателя.

На избирательном участке в течение всего времени голосования избирателей могут находиться уполномоченные представители губернатора провинции и окружной избирательной комиссии, а также наблюдатель от Совета стражей, уполномоченные представители зарегистрированных кандидатов, которые осуществляют наблюдение за ходом голосования и подсчетом голосов.

По просьбе избирателей-инвалидов при голосовании им может оказываться помощь как членами их семьи, так и иными лицами по их выбору.

Для избрания в первом туре кандидат должен набрать 20% голосов избирателей . В случае необходимости проводится второй тур, в нем участвуют кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Однако число кандидатов во втором туре не может более чем в два раза превышать число депутатских мандатов, подлежащих замещению в соответствующем избирательном округе. Победителем считается тот кандидат, который набрал наибольшее количество голосов.

Подсчет результатов производится членами участковой избирательной комиссии сразу после окончания голосования. После того, как МВД Ирана обнародует результаты голосования, победившие кандидаты должны ждать утверждения Советом стражей по избирательным округам, иногда он может посчитать результаты по избирательным округам недействительными.

Кандидаты, имеющие жалобы на нарушения, допущенные на выборах, могут обратиться в избирательную комиссию или орган, контролирующий выборы. Если у кандидатов возникнут претензии к результатам выборов, то спустя семь дней после оглашения итогов выборов они могут обратиться с жалобами в Контрольный совет.

До открытия сессии новоизбранного парламента депутаты приносят клятву.