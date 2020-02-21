Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-21T00:32+0300
https://ria.ru/20200221/1564959282.html
История агентства печати "Новости" (АПН)
https://cdn22.img.ria.ru/images/98664/88/986648889_0:255:2900:1886_1036x0_80_0_0_33081c9e1718f9f3ed2a041dd6214046.jpg
РИА Новости

История агентства печати "Новости" (АПН)

00:32 21.02.2020
31
© РИА Новости / Владимир Родионов / Перейти в фотобанкЗдание Агентства печати Новости
Здание Агентства печати Новости
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
В 2020 году исполняется 59 лет со дня создания на базе Советского информационного бюро (Совинформбюро) Агентства печати "Новости" (АПН), которое стало ведущим информационным и публицистическим органом общественных организаций СССР. От Совинформбюро и АПН ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства – РИА Новости и МИА "Россия сегодня".

Совинформбюро (1941-1961)

"От Советского информбюро". Эти слова, звучавшие из радиоприемников, заставляли слушателей ловить каждое слово – долгое время так начинались сообщения обо всех трагических и героических событиях жизни страны.
Советское информационное бюро было создано уже через два дня после начала Великой Отечественной войны. Его главной задачей стало круглосуточно и бесперебойно сообщать стране и миру новости с фронта. Миллионам советских людей и антифашистам в других странах нужно было рассказывать об обстановке на фронтах, разъяснять цели Москвы, вселять надежду и веру в то, что нацистские полчища будут разгромлены.
Совинформбюро и сводки с фронтов нельзя представить без Юрия Левитана – голоса целого поколения. С именем этого человека неразрывно связаны самые трагические и самые героические страницы истории страны.

Агентство печати "Новости" (1961-1990)

Агентство печати "Новости" (АПН) молниеносно завоевало авторитет и репутацию главного информационно-публицистического органа, занимавшегося освещением общественной жизни в Советском Союзе и информированием жителей страны о том, как живет остальной мир. Упор в ежедневной деятельности агентства был сделан на объективность и правдивость, расширение международных связей, создание позитивного имиджа СССР в ближнем и дальнем зарубежье.
Свой вклад в работу АПН внесли многие известные журналисты:
• Писатель, публицист, драматург, тележурналист, сотрудник АПН (1966-1991 гг.) Генрих Авиэзерович Боровик
• Журналист, дипломат, политический и общественный деятель, председатель правления АПН (1986-1988 гг.) Валентин Михайлович Фалин
• Журналист и телеведущий, писатель, сотрудник АПН (1961-1970 гг.) Владимир Владимирович Познер
• Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, сотрудник АПН, Информационного агентства "Новости" и РИА Новости (1986-1996 гг.) Алексей Константинович Волин
• Советский и российский теле- и радиоведущий, диктор, журналист, сотрудник АПН (1973-1987 гг.) Владимир Кириллович Молчанов
• Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Владимир Юрьевич Вяткин
• Журналист, советский государственный деятель, председатель Госкомитета СССР по печати (1989-1990 гг.), сотрудник Совинформбюро (1956-1961 гг.), сотрудник АПН (1961-1980 гг.) Николай Иванович Ефимов
• Журналист и политолог, декан Высшей школы телевидения МГУ им. Ломоносова, сотрудник АПН (1976-1988 гг.) Виталий Товиевич Третьяков
и многие другие.

Информационное агентство "Новости" (1990-1991)

В 1990 году было создано Информационное агентство "Новости" (ИАН). В задачи ИАН входили подготовка и распространение в СССР и за рубежом печатных, теле- и радиоматериалов; изучение общественного мнения в стране и за рубежом по вопросам внешней и внутренней политики СССР.
В ИАН был создан компьютерный банк данных, содержавший первоначально более 250 тысяч единиц документов.

РИА Новости (1991-2013)

Современная история российских СМИ устойчиво ассоциируется с РИА Новости. В своей работе агентство одним из первых стало использовать инновационные подходы к журналистике.
Медиагруппа внедряла новые форматы предоставления контента и расширяла спектр мультимедийных платформ.
РИА Новости являлось национальным хост-агентством и фотопулом XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Данный статус был присвоен Международным олимпийским комитетом.
Стоит отметить, статус хост-агентства Олимпиады впервые был присвоен российскому СМИ.

МИА "Россия сегодня" (2013 – настоящее время)

Международная медиагруппа "Россия сегодня" создана 9 декабря 2013 года на базе РИА Новости и Государственной иновещательной компании "Голос России".
МИА "Россия сегодня" – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат.
Медиагруппа прочно заняла лидирующие позиции как в России, так и за ее пределами, поступательно расширяя географию влияния по всему миру, развивая систему информационных хабов и предлагая аудитории информационный контент в различных современных форматах более чем на 30 языках мира.
МИА "Россия сегодня" объединяет радиовещание, новостные ленты на русском, английском, испанском, арабском, китайском и фарси, информационные порталы на десятках языках, мультимедийные международные пресс-центры, производство и распространение фотоконтента и инфографики, информационные продукты в социальных сетях и производство контента для мобильных приложений. Главная ценность медиагруппы – богатые традиции и уникальные творческие и профессиональные ресурсы.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
000000
Обсудить 0
Справки
Рекомендуем
Линии электропередач
Государственная комиссия по электрификации России (ГОЭЛРО)
Дальневосточный леопард
На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
Юрий Трутнев
Трутнев вручил ветеранам на Камчатке юбилейные медали "75 лет Победы"
Предприятие Pemex в штате Нуэво-Леон (Мексика)
Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
Экс-президент Боливии Эво Моралес
Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
Багаж возле трапа самолета
Эксперты: 39% пользователей рунета будут путешествовать в праздники
Листы с денежными купюрами
На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
Такси
Эксперт назвал пользу штрафов для таксопарков за превышение скорости
Искусственный интеллект
Роботы и искусственный интеллект будут отвечать за причиненный вред
В зале заседаний парламента Ирана
Процедура выборов в парламент Ирана
Дежурная часть Главного управления МВД РФ
МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
Байконур
Источник назвал дату запуска британских спутников OneWeb с Байконура
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Антонов: ни одна страна не сможет создать себе "островок безопасности"
Вьетнам
Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
Могила Неизвестного солдата
Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:11Убившего мать и поджегшего квартиру жителя ХМАО приговорили к колонии
11:11Зараженных коронавирусом нашли в пяти тюрьмах в трех провинциях Китая
11:11На выборах в Иране проголосовал президент Хасан Роухани
11:09В Италии выявили четвертый случай заражения новым коронавирусом
11:08Прокурор проверит сообщение о загрязнении акватории в Приморье
11:07Русский культурный фестиваль M.ART начался в Израиле
11:06Рогозин не раскрыл количество пусков в 2020 году из-за журналистов
11:03Универсальность Конституции имеет предел, считает Хабриева
11:02Прокурор запросил девять лет колонии для экс-министра обороны Украины
11:02В рабочей группе назвали цели конституционных изменений в России
11:00В Кирове избили журналиста во время съемки сюжета о нарушителях ПДД
10:55Роскосмос примет участие в авиасалоне Фарнборо
10:50Фитнес-тренер назвал три ошибки, мешающие избавиться от жира на животе
10:50ООН направила в Донбасс шесть грузовиков с гуманитарной помощью
10:49Хафтар обещал защитить ливийцев в случае провала переговоров в Женеве
10:46Посол США приветствовал возобновление межливийских переговоров
10:43В Москве пожарные спасли пять человек и кота при возгорании в доме
10:41В Чувашии десятый по счету министр лишился должности
10:37Путин, Меркель и Макрон поддержали соблюдение перемирия в Ливии
10:34В Минпромторге объяснили идею повышения налога на старые автомобили
Лента новостейМолния