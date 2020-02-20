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Силуанов счел налоговую нагрузку на труд запредельной
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РИА Новости

Силуанов счел налоговую нагрузку на труд запредельной

21:55 20.02.2020
24769
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Налоговая нагрузка на труд является запредельной, сказал глава Минфина Антон Силуанов.
По его словам, ведомство уже работает над мерами по снижению этих налогов.
"Это 30 процентов, по сути, страховых взносов, плюс еще 13 процентов НДФЛ. Высокая нагрузка, которую не увидишь в других странах, где значительную часть страховых отчислений берут на себя работники", - сказал министр в интервью РБК.
Он напомнил, что в России основные платежи страховых взносов платит работодатель.
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Силуанов также подчеркнул, что для бизнеса такая налоговая нагрузка является сложной. В связи с этим, по мнению главы Минфина, появляются разные схемы уклонения от оплаты труда в белую.
"Конверты откуда взялись? Высокие налоги на труд", - посетовал министр.
Как заявил Силуанов, самое главное сейчас – найти источники компенсации для снижения страховых взносов.
При этом он уточнил, что в Минфине пока нет готового законопроекта по этому вопросу. Глава ведомства подчеркнул, что снижение страховых взносов на 1 процентный пункт будет стоить бюджетам внебюджетных фондов в сумму чуть более 200 миллиардов рублей. В то же время, отметил министр, нужно снизить страховые взносы так, чтобы бизнес это почувствовал.
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Сейчас общий объемов страховых взносов в стране составляет 30 процентов от фонда оплаты труда: 22% - взнос в Пенсионный фонд и 10% "с хвоста", если зарплата сверх установленного уровня, 5,1% - в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% - в Фонд социального страхования.

Об изменении НДФЛ

Силуанов также рассказал, что изменение системы взимания НДФЛ возможно только к 2024 году. По словам главы Минфина, сейчас этот вопрос не стоит на повестке.
Он напомнил, что раньше власти обещали не менять ключевые ставки налогов до 2024 года.
"А к 2024 году подготовим предложения уже, рассмотрим предложения - или сохранить эту ставку, или сделать прогрессию", - сказал министр.
Он сообщил, что правительство не намерено менять принципы и ставки налогообложения в ближайшие четыре года. В то же время, уточнил Силуанов, в обществе назрел запрос на социальную справедливость.
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"Нам говорят, что 13% платит человек, который получает минимальную заработную плату - 12 тысяч, и 13% платит человек, который получает 12 миллионов рублей в год. Справедливо это или нет? Наверное, конечно, есть основания говорить о том, что люди с большими доходами должны больше платить", - сказал глава Минфина.
Как отметил Силуанов, на данный момент отчасти происходит именно так, потому что россияне с большими доходами большой налог на имущество и транспорт, однако прогрессия в НДФЛ отсутствует.
Он подчеркнул, что в будущем было бы хорошо снизить налог на труд, что дало бы возможность рассмотреть вопрос об изменении ставки НДФЛ.
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Антон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Ооооо, чё делается!!!! Он это только щас поняли, когда вся зп сплошняком платиться по-чёрному и повысить ее официально просто нереально.
20 февраля, 22:55
Василий Кондратьев
1230400
Действительно. Налог НДФЛ 13%. Но есть еще скрытая часть, которую платит работодатель за работника (в пенсионный фонд-22%, медицинская страховка 5,10%, социальная страховка 2,9%). Итого 30%+13%, которые по сути недополучил работник! Потом работник получает свою зарплату и платит за покупку любого товара еще 20% НДС. Платит налоги на имущество. Получается огромная нагрузка. Разве Силуанов об этот не знал?
21 февраля, 01:39
Александр Григорьев
1220100
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