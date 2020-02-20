Силуанов счел налоговую нагрузку на труд запредельной

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Налоговая нагрузка на труд является запредельной, сказал глава Минфина Налоговая нагрузка на труд является запредельной, сказал глава Минфина Антон Силуанов

По его словам, ведомство уже работает над мерами по снижению этих налогов.

"Это 30 процентов, по сути, страховых взносов, плюс еще 13 процентов НДФЛ. Высокая нагрузка, которую не увидишь в других странах, где значительную часть страховых отчислений берут на себя работники", - сказал министр в интервью РБК

Он напомнил, что в России основные платежи страховых взносов платит работодатель.

Силуанов также подчеркнул, что для бизнеса такая налоговая нагрузка является сложной. В связи с этим, по мнению главы Минфина, появляются разные схемы уклонения от оплаты труда в белую.

"Конверты откуда взялись? Высокие налоги на труд", - посетовал министр.

Как заявил Силуанов, самое главное сейчас – найти источники компенсации для снижения страховых взносов.

При этом он уточнил, что в Минфине пока нет готового законопроекта по этому вопросу. Глава ведомства подчеркнул, что снижение страховых взносов на 1 процентный пункт будет стоить бюджетам внебюджетных фондов в сумму чуть более 200 миллиардов рублей. В то же время, отметил министр, нужно снизить страховые взносы так, чтобы бизнес это почувствовал.

Сейчас общий объемов страховых взносов в стране составляет 30 процентов от фонда оплаты труда: 22% - взнос в Пенсионный фонд и 10% "с хвоста", если зарплата сверх установленного уровня, 5,1% - в Фонд обязательного медицинского страхования и 2,9% - в Фонд социального страхования.

Об изменении НДФЛ

Силуанов также рассказал, что изменение системы взимания НДФЛ возможно только к 2024 году. По словам главы Минфина, сейчас этот вопрос не стоит на повестке.

Он напомнил, что раньше власти обещали не менять ключевые ставки налогов до 2024 года.

"А к 2024 году подготовим предложения уже, рассмотрим предложения - или сохранить эту ставку, или сделать прогрессию", - сказал министр.

Он сообщил, что правительство не намерено менять принципы и ставки налогообложения в ближайшие четыре года. В то же время, уточнил Силуанов, в обществе назрел запрос на социальную справедливость.

"Нам говорят, что 13% платит человек, который получает минимальную заработную плату - 12 тысяч, и 13% платит человек, который получает 12 миллионов рублей в год. Справедливо это или нет? Наверное, конечно, есть основания говорить о том, что люди с большими доходами должны больше платить", - сказал глава Минфина.

Как отметил Силуанов, на данный момент отчасти происходит именно так, потому что россияне с большими доходами большой налог на имущество и транспорт, однако прогрессия в НДФЛ отсутствует.