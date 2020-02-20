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Совет стражей конституции раскритиковал слова Хука о выборах в Иране
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РИА Новости

Совет стражей конституции раскритиковал слова Хука о выборах в Иране

21:34 20.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 20 фев – РИА Новости. США не имеют права рассуждать об иранцах и выборах в Иране, заявил официальный представитель Совета по охране конституции (Совет стражей конституции) Аббас Али Кадходаи.
Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что предстоящие парламентские выборы в Иране являются постановочными, а реальные выборы уже прошли "в секрете". Американский дипломат обвинил в ситуации с выборами в Иране Совет по охране конституции, пять высокопоставленных членов которого минфин США внес в санкционные списки. По его словам, они "отказали иранскому народу в доступе к свободным и честным парламентским выборам".
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"Брайан Хук вновь произнес достойные американского режима слова – режима, который до сих пор пребывает в неопределенности по отношению к выборам, преступления которого, убийство авангарда борьбы с терроризмом, ранили чувства людей в мире", - написал Кадходаи, попавший под санкции США, в Twitter.
Он добавил, что США "не вправе говорить о честном иранском народе".
В свою очередь, другой член Совета по охране конституции Мохаммад Язди, которого США тоже внесли в санкционный список, назвал это "честью", указав, что "ни аналитика США, ни их санкции ни к чему не годятся".
Выборы в однопалатный парламент Ирана пройдут 21 февраля. За 290 депутатских кресел будут бороться более 7 тысяч человек, чьи кандидатуры были утверждены Советом по охране конституции. Изначально претендентами на участие в выборах были более 15 тысяч человек, более половины из них участвовать в выборах не будут.
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