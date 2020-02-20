Совет стражей конституции раскритиковал слова Хука о выборах в Иране

ТЕГЕРАН, 20 фев – РИА Новости. США не имеют права рассуждать об иранцах и выборах в Иране , заявил официальный представитель Совета по охране конституции (Совет стражей конституции) Аббас Али Кадходаи.

Ранее спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что предстоящие парламентские выборы в Иране являются постановочными, а реальные выборы уже прошли "в секрете". Американский дипломат обвинил в ситуации с выборами в Иране Совет по охране конституции, пять высокопоставленных членов которого минфин США внес в санкционные списки. По его словам, они "отказали иранскому народу в доступе к свободным и честным парламентским выборам".

"Брайан Хук вновь произнес достойные американского режима слова – режима, который до сих пор пребывает в неопределенности по отношению к выборам, преступления которого, убийство авангарда борьбы с терроризмом, ранили чувства людей в мире", - написал Кадходаи, попавший под санкции США, в Twitter.

Он добавил, что США "не вправе говорить о честном иранском народе".

В свою очередь, другой член Совета по охране конституции Мохаммад Язди, которого США тоже внесли в санкционный список, назвал это "честью", указав, что "ни аналитика США, ни их санкции ни к чему не годятся".