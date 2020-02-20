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Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки
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РИА Новости

Гражданка Украины отказалась эвакуироваться из Китая без своей собаки

21:34 20.02.2020
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© REUTERS / Valentyn OgirenkoСамолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая, в международном аэропорту Борисполь
Самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая, в международном аэропорту Борисполь
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
КИЕВ, 20 фев - РИА Новости. Посольство Украины в Китае сообщило, что украинка Анастасия Зинченко отказалась уезжать из города Ухань без своей собаки.
По данным посольства, ведомство несколько раз обращалось к китайским властям с просьбой разрешить гражданке Украины вылететь из Уханя вместе с ее собакой. "Разрешения нам так и не предоставили. Тогда Анастасия окончательно отказалась проходить эвакуацию без своей собаки", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.
В дипведомстве отметили, что будут поддерживать контакт с Анастасией и теми гражданами Украины, которые остаются в провинции, им предоставят всю необходимую помощь.
Ранее замминистра здравоохранения Виктора Ляшко сообщил, что власти эвакуировали 73 человек из Китая в связи со вспышкой нового типа коронавируса, на борт не допустили трех украинцев и одну иностранку. В четверг самолет с эвакуированными приземлился в Харькове после дозаправки в Киеве. Пресс-служба МВД Украины сообщила, что все эвакуированные из Китая, где распространяется коронавирус нового типа, будут находиться в санатории Национальной гвардии "Новые Санжары" Полтавской области. По данным полиции, жители поселка перекрыли дорогу, протестуя против размещения эвакуированных из Китая на территории их населенного пункта, при попытке ее разблокирования произошла потасовка. В МВД заявили, что все попытки помешать размещению прилетевших из Китая будут пресечены.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаМВД УкраиныКитайУханьВ мире
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