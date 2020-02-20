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Новости Подмосковья
2020-02-20T20:27+0300
https://ria.ru/20200220/1565030535.html
В Подмосковье стали чаще сортировать отходы
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РИА Новости

В Подмосковье стали чаще сортировать отходы

20:27 20.02.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевБатарейки в пункте сортировки и переработки отходов
Батарейки в пункте сортировки и переработки отходов
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Жители Московской области стали чаще сортировать мусор. Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский объяснил, почему в регионе это выгодно делать. Об этом сообщил телеканал "360".
В прошлом году сортировать отходы начали 40% жителей Подмосковья. По словам министра ЖКХ, к концу года этот показатель увеличился до 60%. Власти региона вводят специальные льготы, чтобы все большее число жителей Подмосковья приобщилось к сортировке мусора. Так, собственники частных домов уже платят меньше за вывоз отходов.
"По поручению губернатора правительство Московской области ввело дополнительное снижение платы для индивидуальной жилищной застройки в этом году – минус 20% в случае раздельного сбора мусора. Это достаточно существенное снижение. Таким образом мы стимулируем продолжение раздельного сбора мусора", — объяснил Антон Велиховский.
Он уверен, что такая мера поспособствует тому, чтобы число жителей, которые разделяют мусор, росло. Велиховский также добавил, что министерство ЖКХ активно помогает в этой работе, в том числе информирует жителей.
"Только старт этой программы дал нам более миллиона тонн отходов, которые мы отправили на переработку, не пуская их на захоронение. Наша конечная цель — увеличить эту цифру на 20%, это около 2,3 миллиона тонн. Мы сразу отправим на переработку. Это очень важно", — отметил министр.
Велиховский уточнил, что необходимо приходить к замене пластиковых пакетов бумажными.
"Человек все равно потребляет и покупает продукты. Возможно, стоит подумать над темой… Например, тенденция в Европе — уход от пластиковых пакетов. Это очень интересная и важная тема — переход к бумажным пакетам. Но это непростая задача. Снижение производства отходов населением – это уже больше разъяснительная работа", – уточнил он.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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