В Подмосковье стали чаще сортировать отходы

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Жители Московской области стали чаще сортировать мусор. Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский объяснил, почему в регионе это выгодно делать. Об этом сообщил телеканал Жители Московской области стали чаще сортировать мусор. Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский объяснил, почему в регионе это выгодно делать. Об этом сообщил телеканал "360"

В прошлом году сортировать отходы начали 40% жителей Подмосковья. По словам министра ЖКХ, к концу года этот показатель увеличился до 60%. Власти региона вводят специальные льготы, чтобы все большее число жителей Подмосковья приобщилось к сортировке мусора. Так, собственники частных домов уже платят меньше за вывоз отходов.

"По поручению губернатора правительство Московской области ввело дополнительное снижение платы для индивидуальной жилищной застройки в этом году – минус 20% в случае раздельного сбора мусора. Это достаточно существенное снижение. Таким образом мы стимулируем продолжение раздельного сбора мусора", — объяснил Антон Велиховский.

Он уверен, что такая мера поспособствует тому, чтобы число жителей, которые разделяют мусор, росло. Велиховский также добавил, что министерство ЖКХ активно помогает в этой работе, в том числе информирует жителей.

"Только старт этой программы дал нам более миллиона тонн отходов, которые мы отправили на переработку, не пуская их на захоронение. Наша конечная цель — увеличить эту цифру на 20%, это около 2,3 миллиона тонн. Мы сразу отправим на переработку. Это очень важно", — отметил министр.

Велиховский уточнил, что необходимо приходить к замене пластиковых пакетов бумажными.