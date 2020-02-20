Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

ЧЕЛЯБИНСК, 20 фев — РИА Новости. Отделение Отделение ПФР Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.

Как сообщает местный портал 74.ру , учитель из Челябинска Елена Карпеня отправила в Кремль свою январскую прибавку к пенсии: после индексации на 6,6% женщина получила выплату больше на один рубль и десять копеек: было 9224,59 рубля, стало 9225,69 рубля.

"С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года (три процента). При этом у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Чем выше приобретенные в течение трудовой жизни пенсионные права: стаж, количество пенсионных коэффициентов, сумма уплаченных страховых взносов — тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки после индексации", — сообщает отделение, комментируя получение жительницей Челябинска прибавки в размере одного рубля десяти копеек после январской индексации пенсии.

Так, если страховая пенсия неработающего пенсионера на конец 2019 года составляла 10 137 рублей, после индексации она увеличится на 669 рублей и составит 10 806 рублей, если страховая пенсия по старости неработающего пенсионера на конец года составляет 16 437 рублей, после индексации она увеличится на 1085 рублей и составит 17 522 рубля, уточняется в сообщении.

В то же время, поясняет ОПФР, есть пенсионеры, у которых размер пенсии ниже установленного в регионе прожиточного минимума пенсионера, если такой пенсионер не работает, ему устанавливается социальная доплата до прожиточного минимума. С 2019 года введен новый механизм социальной доплаты, в соответствии с которым прибавка в результате индексации пенсии устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера в субъекте, сообщает ПФР. Все пенсионеры, у которых размер пенсии не достиг прожиточного минимума в субъекте, получили индексацию выплат сверх этого минимума.

Например, на начало 2020 года размер выплат пенсионера из Челябинской области с учетом индексации 2019 года составлял 7718,55 рубля. Дополнительно пенсионер получал социальную доплату до прожиточного минимума, поскольку размер пенсии был ниже регионального прожиточного минимума пенсионера — 8691 рубль, размер доплаты составлял 972,45 рубля, говорится в сообщении. После индексации с 1 января 2020 года на 6,6% пенсионер получил прибавку к пенсии сверх прожиточного минимума в размере 509,48 рубля. В итоге выплаты пенсионеру составили 9200,48 рубля (пенсия плюс доплата к пенсии до прожиточного минимума плюс индексация: 7718,55 + 972,45 + 509,48), сообщает ОПФР.