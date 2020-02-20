Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T21:45+0300
https://ria.ru/20200220/1565030392.html
Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль
https://cdn24.img.ria.ru/images/155346/88/1553468816_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_d97a6903ba35e8393ce31eab6c309a59.jpg
РИА Новости

Челябинское отделение ПФР объяснило прибавку к пенсии на один рубль

20:21 20.02.2020 (обновлено: 21:45 20.02.2020)
27954
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 50 и 10 копеек
Монеты номиналом 50 и 10 копеек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
ЧЕЛЯБИНСК, 20 фев — РИА Новости. Отделение ПФР в Челябинской области объяснило прибавку к пенсии жительнице Челябинска на один рубль десять копеек индивидуальными расчетами и зависимостью от размера получаемой пенсии, сообщается в четверг на сайте ОПФР.
Как сообщает местный портал 74.ру, учитель из Челябинска Елена Карпеня отправила в Кремль свою январскую прибавку к пенсии: после индексации на 6,6% женщина получила выплату больше на один рубль и десять копеек: было 9224,59 рубля, стало 9225,69 рубля.
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
19 февраля, 14:49
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
"С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,6%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2019 года (три процента). При этом у каждого пенсионера прибавка индивидуальна и зависит от размера получаемой пенсии. Чем выше приобретенные в течение трудовой жизни пенсионные права: стаж, количество пенсионных коэффициентов, сумма уплаченных страховых взносов — тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавки после индексации", — сообщает отделение, комментируя получение жительницей Челябинска прибавки в размере одного рубля десяти копеек после январской индексации пенсии.
Так, если страховая пенсия неработающего пенсионера на конец 2019 года составляла 10 137 рублей, после индексации она увеличится на 669 рублей и составит 10 806 рублей, если страховая пенсия по старости неработающего пенсионера на конец года составляет 16 437 рублей, после индексации она увеличится на 1085 рублей и составит 17 522 рубля, уточняется в сообщении.
Пенсионное удостоверение
19 февраля, 15:07
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В то же время, поясняет ОПФР, есть пенсионеры, у которых размер пенсии ниже установленного в регионе прожиточного минимума пенсионера, если такой пенсионер не работает, ему устанавливается социальная доплата до прожиточного минимума. С 2019 года введен новый механизм социальной доплаты, в соответствии с которым прибавка в результате индексации пенсии устанавливается сверх прожиточного минимума пенсионера в субъекте, сообщает ПФР. Все пенсионеры, у которых размер пенсии не достиг прожиточного минимума в субъекте, получили индексацию выплат сверх этого минимума.
Например, на начало 2020 года размер выплат пенсионера из Челябинской области с учетом индексации 2019 года составлял 7718,55 рубля. Дополнительно пенсионер получал социальную доплату до прожиточного минимума, поскольку размер пенсии был ниже регионального прожиточного минимума пенсионера — 8691 рубль, размер доплаты составлял 972,45 рубля, говорится в сообщении. После индексации с 1 января 2020 года на 6,6% пенсионер получил прибавку к пенсии сверх прожиточного минимума в размере 509,48 рубля. В итоге выплаты пенсионеру составили 9200,48 рубля (пенсия плюс доплата к пенсии до прожиточного минимума плюс индексация: 7718,55 + 972,45 + 509,48), сообщает ОПФР.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, комментируя вопрос о прибавке к пенсии в один рубль, призвал отдельно разбираться с каждым случаем низкой пенсии и зарплаты, поскольку в каждом из них есть свои нюансы.
Эдита Пьеха. Архивное фото
18 февраля, 10:57
Эдита Пьеха назвала размер своей пенсии
161513614476
Обсудить 15
Пенсионный фонд РФЧелябинскРоссияОбщество
Популярные комментарии
"... после индексации на 6,6% женщина получила выплату больше на 1 рубль и 10 копеек: было 9224,59 рубля, стало 9225,69 рубля..."- Тут вот недавно по теме: "как в Питере женщина жаловалась Путину..." в комментах некоторые доказывали, что не бывает таких маленьких пенсий и зарплат, вот еще пример, что таких большинство.
20 февраля, 20:28
Александр Невский
1910201
Как прожить на такие деньги? Вот вопрос, а не как считать. В СССР была шутка:" Сорок и сорок - рубль сорок. Папиросы брал? - Нет. - Два сорок. Три сорок в кассу." В расчетах ПФР трудно чего то понять, зато понятно на кармане.
20 февраля, 20:38
Александр Невский
1411201
Рекомендуем
Снегоуборочный поезд
Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области
Эвакуированные из Китая украинцы оценили "теплый" прием на родине
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале
Телеведущая Ольга Скабеева
"Дурдом": Скабеева прокомментировала пение гимна врачами подо Львовом
Плавучий космодром Морской старт
Начался перевод плавучего космодрома "Морской старт" из США в Россию
Пуск ракеты-носителя Союз-2 с аппаратом Меридиан-М на космодроме Плесецк
Источник рассказал об угрозе аварии при запуске "Союза-2"
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Сотовые телефоны, прибитые к стенду в воинской части в Свердловской области
СМИ: на Урале смартфоны провинившихся солдат прибили к "доске позора"
Банкоматы в супермаркете
ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую карту
Автомобиль ВАЗ 2101
Минпромторг предложил повысить налог на старые автомобили
Президент РФ Владимир Путин общается с жителями Санкт-Петербурга
Песков прокомментировал вопрос о зарплате Путина
Конституция РФ
Роструд разъяснил вопрос об индексации зарплат
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:18Посольство РФ ответило на заявление Канады о кибератаках против Грузии
06:12В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса
06:09NYT: разведка в США считает, что РФ вновь помогает Трампу на выборах
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
Лента новостейМолния