Подмосковный комплекс переработки отходов признали безвредным

"Мы в самом комплексе сортировки говорим о вентиляции, очистке воздуха. Здесь мы говорим о биологической очистке тех газов, которые образуются по этой технологии компостирования. То есть это раздельные системы очистки, и здесь мощнейшие биологические фильтры стоят, которые не дают никаких выбросов и, самое главное, запахов. Это все прекрасно понимают, что у нас пахнет вот эта вот органика. Пластиковая бутылка не пахнет, алюминий не пахнет, а вот здесь происходит локализация тех запахов, которые, к сожалению, у нас давала [органика]. Сейчас мы уходим от полигонного захоронения, где биогаз давала вот эта органика. Здесь это исключено", — пояснил Антон Велиховский.