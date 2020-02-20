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Новости Подмосковья
2020-02-20T20:27+0300
https://ria.ru/20200220/1565030297.html
Подмосковный комплекс переработки отходов признали безвредным
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РИА Новости

Подмосковный комплекс переработки отходов признали безвредным

20:17 20.02.2020 (обновлено: 20:27 20.02.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПункт сортировки и переработки отходов
Пункт сортировки и переработки отходов
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский провел экскурсию по комплексу переработки отходов (КПО) "Юг" в Мячково Коломенского округа. Он отметил, что при работе комплекса не образуются неприятные запахи. Об этом сообщил телеканал "360".
"Мы в самом комплексе сортировки говорим о вентиляции, очистке воздуха. Здесь мы говорим о биологической очистке тех газов, которые образуются по этой технологии компостирования. То есть это раздельные системы очистки, и здесь мощнейшие биологические фильтры стоят, которые не дают никаких выбросов и, самое главное, запахов. Это все прекрасно понимают, что у нас пахнет вот эта вот органика. Пластиковая бутылка не пахнет, алюминий не пахнет, а вот здесь происходит локализация тех запахов, которые, к сожалению, у нас давала [органика]. Сейчас мы уходим от полигонного захоронения, где биогаз давала вот эта органика. Здесь это исключено", — пояснил Антон Велиховский.
Заместитель генерального директора УК "Региональный оператор" Андрей Юрченков пояснил, что после отсева около 20% компостируемого объема захоранивается, при этом технология позволяет обеспечивать полную изоляцию и безопасность для почвы, поэтому потенциальная опасность для окружающей среды исключается. Это подтвердил и министр ЖКХ региона.
После того как КПО "Юг" в Мячкове выйдет на полную мощность, здесь планируется сортировать 650 тысяч тонн мусора в год.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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