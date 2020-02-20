МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Порядка 65% автомобилей в Порядка 65% автомобилей в Москве используют экологичное топливо, сообщила РИА Новости заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгения Семутникова.

Ранее специалисты ГПБУ "Мосэкомониторинг" сообщали, что концентрация в воздухе диоксида азота с 2014 года снизилась на 22% вблизи автотрасс, а в целом по городу (с учетом природных территорий) - на 15%.

"Шестьдесят пять процентов зарегистрированного автопарка Москвы ездит на экологичном топливе - евро-4 и евро-5, и эта цифра постоянно увеличивается, потому что парк становится новее, как среди легковых, так и грузовых машин и автобусов", - рассказала Семутникова.

Она отметила, что в Москве - более 4,5 миллиона автомобилей, которые выбрасывают в атмосферу 781 тысячу тонн загрязняющих веществ. При этом удельный выброс вредных веществ от автотранспорта на одного жителя - значительно меньше, чем в любом другом городе-миллионнике.

"Это говорит об экологичности автопарка Москвы в сравнении с теми регионами, где нет возможности его обновлять так сильно. И это основная мера, благодаря которой был снижен показатель концентрации диоксида азота", - рассказала Семутникова.