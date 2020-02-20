Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T20:01+0300
https://ria.ru/20200220/1565029487.html
Порядка 65% автомобилей в Москве используют экологичное топливо
https://cdn25.img.ria.ru/images/156290/04/1562900437_0:41:3072:1769_1036x0_80_0_0_92a0e4b30b5520de6e0ee0a532219680.jpg
РИА Новости

Порядка 65% автомобилей в Москве используют экологичное топливо

20:01 20.02.2020
65
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАвтомобили на Садовом кольце в Москве
Автомобили на Садовом кольце в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Порядка 65% автомобилей в Москве используют экологичное топливо, сообщила РИА Новости заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Евгения Семутникова.
Ранее специалисты ГПБУ "Мосэкомониторинг" сообщали, что концентрация в воздухе диоксида азота с 2014 года снизилась на 22% вблизи автотрасс, а в целом по городу (с учетом природных территорий) - на 15%.
Снег в Москве
Вчера, 19:55
Воздух в Москве содержит около 30% вредных веществ из других регионов
"Шестьдесят пять процентов зарегистрированного автопарка Москвы ездит на экологичном топливе - евро-4 и евро-5, и эта цифра постоянно увеличивается, потому что парк становится новее, как среди легковых, так и грузовых машин и автобусов", - рассказала Семутникова.
Она отметила, что в Москве - более 4,5 миллиона автомобилей, которые выбрасывают в атмосферу 781 тысячу тонн загрязняющих веществ. При этом удельный выброс вредных веществ от автотранспорта на одного жителя - значительно меньше, чем в любом другом городе-миллионнике.
"Это говорит об экологичности автопарка Москвы в сравнении с теми регионами, где нет возможности его обновлять так сильно. И это основная мера, благодаря которой был снижен показатель концентрации диоксида азота", - рассказала Семутникова.
Также она добавила, что есть и другие меры, принятые для снижения концентрации диоксида азота: высокое качество моторного топлива и улучшение условий движения транспорта в городе.
Шумозащитные экраны на дороге
6 февраля, 11:16Москва Сегодня: мегаполис для жизни
В Москве на четырех участках дорог поставят шумозащитные экраны
000000
Обсудить 0
МосэкомониторингМоскваОбщество
Рекомендуем
Снег в Москве
Воздух в Москве содержит около 30% вредных веществ из других регионов
Пациенты записываются на прием к врачу через электронные терминалы в городской поликлинике № 68 в Москве
В Москве могут создать карту заболеваемости дыхательных путей
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков
Бирюков рассказал о решении в Москве задач гражданской обороны
Затопленные жилые дома в Иркутской области. Стоп-кадр с видео, предоставленного МЧС
Пострадавшим при наводнении в Приангарье выделят три миллиарда рублей
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Трамп продлил санкции против окружения ливийского экс-лидера Каддафи
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
"Репортеры без границ" призвали США прекратить дело против Ассанжа
Здание Министерства культуры в Москве
Сергей Обрывалин стал первым замминистра культуры
Пункт сортировки и переработки отходов
Подмосковный комплекс переработки отходов признали безвредным
Андрей Клишас
Клишас оценил предложение лишать гражданства за терроризм и педофилию
Батарейки в пункте сортировки и переработки отходов
В Подмосковье стали чаще сортировать отходы
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
В Нижегородской области появится "Квантовая долина"
Экзаменационные листы с тестовыми заданиями по русскому языку
Эксперты: русский язык сохраняет статус языка науки и культуры
Прохожие в Парке Горького в Москве
Метеорологи пообещали теплый март в европейской части России
Укладка асфальта в дождливую погоду
В ОНФ рассказали, где чаще всего укладывают асфальт в снег и дождь
Статуя Фемиды
Суд арестовал экс-помощницу зампреда правительства Алексееву
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12В Китае рассказали, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса
06:09NYT: разведка в США считает, что РФ вновь помогает Трампу на выборах
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
Лента новостейМолния