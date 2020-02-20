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Замглавы Минобороны провел встречу с послом Германии
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РИА Новости

Замглавы Минобороны провел встречу с послом Германии

19:45 20.02.2020
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© Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны РФ Александр Фомин выступает на пленарном заседании "Безопасность в современном мире: региональные и глобальные факторы и тенденции" на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин выступает на пленарном заседании Безопасность в современном мире: региональные и глобальные факторы и тенденции на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019
© Григорий Сысоев
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин и посол Германии в РФ Геза Андреас фон Гайр обсудили контроль над вооружениями, взаимодействие по военной линии, ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает Минобороны России.
"Двадцатого февраля в Москве заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин принял посла Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Г. фон Гайра", - говорится в сообщении.
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на пресс-конференции по итогам форума Армия-2017. 30 августа 2017
Вчера, 18:55
Замглавы Минобороны России и Казахстана провели встречу
Стороны обменялись мнениями по ситуации в сфере контроля над вооружениями, затронули вопросы взаимодействия по военной линии, а также ситуацию в Сирии и Ливии.
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Геза Андреас фон ГайрВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Александр ФоминГерманияЛивияСирияВ мире
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