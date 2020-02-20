Замглавы Минобороны провел встречу с послом Германии

"Двадцатого февраля в Москве заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин принял посла Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Г. фон Гайра", - говорится в сообщении.

Стороны обменялись мнениями по ситуации в сфере контроля над вооружениями, затронули вопросы взаимодействия по военной линии, а также ситуацию в Сирии и Ливии.