Никитин оценил намерения по совершенствованию системы госзакупок

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Работа федерального правительства по совершенствованию системы госзакупок позволит эффективнее работать в регионах, заявил губернатор Нижегородской области Работа федерального правительства по совершенствованию системы госзакупок позволит эффективнее работать в регионах, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову подготовить поправки в законодательство, чтобы организовать работу по госзакупкам четче и быстрее, чтобы процедура закупок была прозрачной и эффективной.

"Полностью поддерживаем намерения правительства России по совершенствованию системы госзакупок. Законодательство в этой части на данный момент действительно выглядит перегруженным и нестабильным. Это сказывается на результативности работы, особенно в том, что касается национальных проектов", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.

По его мнению, упрощение закупочных процедур позволит преодолеть формальный характер норм контрактного законодательства. "Бывает такое, когда компания, не претендующая на заключение контракта, обращается в антимонопольную службу. Иногда чрезмерные обеспечительные меры приводят к низкой заинтересованности поставщиков или подрядчиков. В итоге это приводит к затягиванию конкурса. В случае же признания закупки несостоявшейся необходимо проводить повторные процедуры. В результате теряется драгоценное время", - сказал Никитин.

Он отметил, что активный строительный или ремонтный сезон не так долог и зависит от капризов погоды. Из-за затянувшихся процедур иногда подрядчик начинает работу в конце сентября или октябре, что сказывается на ее качестве. "Не менее важна компетентность подрядчика. Нацпроекты предполагают строительство сложных объектов, например, очистных сооружений. Компании, где есть нужные специалисты и техника, необходимо тщательно подбирать. Полагаться в этом вопросе только на формальное соответствие закону о закупках не слишком правильно", - подчеркнул Никитин.