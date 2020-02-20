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Нижегородская область
2020-02-20T19:22+0300
https://ria.ru/20200220/1565028134.html
Никитин оценил намерения по совершенствованию системы госзакупок
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РИА Новости

Никитин оценил намерения по совершенствованию системы госзакупок

19:21 20.02.2020 (обновлено: 19:22 20.02.2020)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаГубернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
© РИА Новости / Нина Зотина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Работа федерального правительства по совершенствованию системы госзакупок позволит эффективнее работать в регионах, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министру финансов Антону Силуанову подготовить поправки в законодательство, чтобы организовать работу по госзакупкам четче и быстрее, чтобы процедура закупок была прозрачной и эффективной.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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"Полностью поддерживаем намерения правительства России по совершенствованию системы госзакупок. Законодательство в этой части на данный момент действительно выглядит перегруженным и нестабильным. Это сказывается на результативности работы, особенно в том, что касается национальных проектов", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
По его мнению, упрощение закупочных процедур позволит преодолеть формальный характер норм контрактного законодательства. "Бывает такое, когда компания, не претендующая на заключение контракта, обращается в антимонопольную службу. Иногда чрезмерные обеспечительные меры приводят к низкой заинтересованности поставщиков или подрядчиков. В итоге это приводит к затягиванию конкурса. В случае же признания закупки несостоявшейся необходимо проводить повторные процедуры. В результате теряется драгоценное время", - сказал Никитин.
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Он отметил, что активный строительный или ремонтный сезон не так долог и зависит от капризов погоды. Из-за затянувшихся процедур иногда подрядчик начинает работу в конце сентября или октябре, что сказывается на ее качестве. "Не менее важна компетентность подрядчика. Нацпроекты предполагают строительство сложных объектов, например, очистных сооружений. Компании, где есть нужные специалисты и техника, необходимо тщательно подбирать. Полагаться в этом вопросе только на формальное соответствие закону о закупках не слишком правильно", - подчеркнул Никитин.
Губернатор рассказал, что правительством региона сформулированы и направлены в федеральные органы предложения по корректировке законодательства. Они предполагают смещение акцента с формального проведения закупочной процедуры на заключение контракта с лицом, обладающим необходимым уровнем квалификации и опыта. "Уверен, что работа федерального правительства по совершенствованию системы госзакупок позволит эффективнее работать в регионах", - отметил Никитин.
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Нижегородская областьНижегородская областьГлеб НикитинМихаил МишустинАнтон СилуановРоссияЭкономика
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