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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-20T17:55+0300
https://ria.ru/20200220/1565024526.html
Посол Сирии заявил о важности соглашения России и Турции по Идлибу
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РИА Новости

Посол Сирии заявил о важности соглашения России и Турции по Идлибу

17:55 20.02.2020
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© AP PhotoСирийские повстанцы в Идлибе
Сирийские повстанцы в Идлибе
© AP Photo
Сирийские повстанцы в Идлибе
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Сирия в свете последних событий в Идлибе и угроз Турции начать полномасштабную операцию нуждается в том, чтобы Россия и Турция заключили соглашение по зоне деэскалации в регионе, заявил РИА Новости сирийский посол в КНР Имад Мустафа.
"Есть острая необходимость в том, чтобы Турция и Россия достигли соглашения по Идлибу. Для любого наблюдателя угрозы Турции о военном вмешательстве против сирийской регулярной армии в защиту радикальных террористов-джихадистов не являются сюрпризом, поскольку Турция финансировала и вооружала эти группировки на протяжении девяти лет", - сказал он.
Посол добавил, что сирийское правительство рассчитывает, что Россия поможет установить в провинции мир.
Протурецкие боевики при поддержке артиллерии ВС Турции прорвали в четверг оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, сообщил ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Российские Су-24 нанесли удар по прорвавшимся террористам, что позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки. ЦПВС призвал турецкую сторону прекратить поддержку террористов и передачу им вооружений.
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Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.
Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Запрещенная в России группировка
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