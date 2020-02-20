Рязанская область может войти в число лидеров по овощеводству в России

РЯЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Производство овощей является одним из перспективных направлений развития агропромышленного комплекса Рязанской области, которая со временем может войти в число лидеров по этому направлению в Производство овощей является одним из перспективных направлений развития агропромышленного комплекса Рязанской области, которая со временем может войти в число лидеров по этому направлению в России , заявил в четверг губернатор Николай Любимов , посещая новое инвестиционное предприятие ООО "Рязанские овощи" в Рыбновском районе.

Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Рязанской области . Тепличный комплекс, который производит продукцию с конца 2019 года, спроектирован по новейшим технологиям с применением системы UltraClima, в настоящее время использующейся только на нескольких комбинатах России. Она, в частности, предусматривает капельную систему полива и питания растений, автоматическое управление микроклиматом, систему электродосвечивания 100% площади и собственную газогенерацию электричества.

Глава региона посетил энергоцентр, площадки по выращиванию овощей и рассады, склад готовой продукции.

"Мы максимально способствовали тому, чтобы для инвестора энергетические организации предложили самые выгодные условия. Это длительная и непростая работа, но мы с ней справились – появился этот замечательный комбинат. Проект впечатляющий. Энергоемкое, высокотехнологичное производство, теплицы пятого – последнего по технологичности поколения. Качество продукции на очень высоком уровне", – сказал Любимов.

На сегодняшний день реализован первый из трех этапов проекта, ведутся подготовительные работы к последующему строительству. Планируется, что на полную мощность тепличный комбинат выйдет в 2021 году. Общая площадь теплиц составит 45 гектаров, объем инвестиций превысит 16 миллиардов рублей.

Губернатор отметил, что проект является значимым для региона и в целом даст свыше 700 рабочих мест. Для его успешной реализации была проведена большая совместная работа, в том числе по подбору участка, обеспечению производства необходимыми коммуникациями. Глава региона обсудил с руководством предприятия возможности использования в производстве составляющих, изготовленных профильными рязанскими организациями.

"Мы стремимся к тому, чтобы кооперация между нашими предприятиями была максимальной, потому что это удобно для них самих, и деньги остаются в Рязанском регионе", – сказал Любимов.

Отвечая на вопросы журналистов, губернатор подчеркнул, что производство овощей является одним из наиболее перспективных направлений в АПК региона. В этом году рядом с Новомичуринском также начинается строительство другого крупного инвестиционного комплекса другой – турецкой компанией.