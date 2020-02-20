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Рязанская область
Рязанская область
2020-02-20T17:53+0300
https://ria.ru/20200220/1565024391.html
Рязанская область может войти в число лидеров по овощеводству в России
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РИА Новости

Рязанская область может войти в число лидеров по овощеводству в России

17:53 20.02.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 20 фев - РИА Новости. Производство овощей является одним из перспективных направлений развития агропромышленного комплекса Рязанской области, которая со временем может войти в число лидеров по этому направлению в России, заявил в четверг губернатор Николай Любимов, посещая новое инвестиционное предприятие ООО "Рязанские овощи" в Рыбновском районе.
Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве с правительством Рязанской области. Тепличный комплекс, который производит продукцию с конца 2019 года, спроектирован по новейшим технологиям с применением системы UltraClima, в настоящее время использующейся только на нескольких комбинатах России. Она, в частности, предусматривает капельную систему полива и питания растений, автоматическое управление микроклиматом, систему электродосвечивания 100% площади и собственную газогенерацию электричества.
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Глава региона посетил энергоцентр, площадки по выращиванию овощей и рассады, склад готовой продукции.
"Мы максимально способствовали тому, чтобы для инвестора энергетические организации предложили самые выгодные условия. Это длительная и непростая работа, но мы с ней справились – появился этот замечательный комбинат. Проект впечатляющий. Энергоемкое, высокотехнологичное производство, теплицы пятого – последнего по технологичности поколения. Качество продукции на очень высоком уровне", – сказал Любимов.
На сегодняшний день реализован первый из трех этапов проекта, ведутся подготовительные работы к последующему строительству. Планируется, что на полную мощность тепличный комбинат выйдет в 2021 году. Общая площадь теплиц составит 45 гектаров, объем инвестиций превысит 16 миллиардов рублей.
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Губернатор отметил, что проект является значимым для региона и в целом даст свыше 700 рабочих мест. Для его успешной реализации была проведена большая совместная работа, в том числе по подбору участка, обеспечению производства необходимыми коммуникациями. Глава региона обсудил с руководством предприятия возможности использования в производстве составляющих, изготовленных профильными рязанскими организациями.
"Мы стремимся к тому, чтобы кооперация между нашими предприятиями была максимальной, потому что это удобно для них самих, и деньги остаются в Рязанском регионе", – сказал Любимов.
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Отвечая на вопросы журналистов, губернатор подчеркнул, что производство овощей является одним из наиболее перспективных направлений в АПК региона. В этом году рядом с Новомичуринском также начинается строительство другого крупного инвестиционного комплекса другой – турецкой компанией.
"Логистика есть, рабочие руки есть, имеются образовательные учреждения для подготовки специалистов. Будем развивать это направление. Не исключено, что в перспективе регион станет одним из лидеров – в пятерку самых крупных мы точно войдем", – заявил Любимов.
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Рязанская областьНиколай ЛюбимовРоссияЭкономика
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