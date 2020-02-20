Долги по зарплате у завода "Тролза" превысили десять миллионов рублей

САРАТОВ, 20 фев - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Долги по зарплате у крупнейшего в России производителя троллейбусов "Тролза", на площадке которого компания "ПК Транспортные системы" запустила свое производство троллейбусов, превышают 10 миллионов рублей, сообщил журналистам в четверг министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов.
"Тролза" с начала прошлого года находится в тяжелом финансовом состоянии. С марта по ноябрь часть коллектива завода находилась в простое. Главный инженер завода Олег Стрельников сообщал РИА Новости, что для запуска производства предприятию требуются оборотные средства - около 470 миллионов рублей. По данным областного министерства занятости, с января по ноябрь число работников завода снизилось с 695 до 240. Минпромэнерго региона сообщало, что 24 декабря завод, у которого накопились более 40 миллионов рублей долгов по зарплате и выходным пособиям перед сотрудниками, погасил первые 26 миллионов рублей.
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"По зарплате долги погашаются, погашены сейчас не полностью, находится на контроле эта ситуация… В обозримом будущем будет погашена до нуля. Долг на сегодняшний день более 10 миллионов рублей", - сказал Архипов.
По его словам, завод реализует ликвидное имущество. "В первую очередь, все деньги идут на погашение долгов по заработной плате, в том числе перед Новым годом был заключен договор аренды, компания ПКТС (ПК "Транспортные системы" - ред.) арендовала здесь производственные площади и заплатила сразу за 11 месяцев вперед, и все эти деньги пошли на погашение зарплаты", - отметил министр.
Архипов отметил, что сейчас на "Тролзе" осталось "несколько десятков человек, и, в принципе, они будут сокращаться и дальше".
Ранее пресс-секретарь минпромэнерго региона Владимир Комаров сообщал РИА Новости, что компания "ПК Транспортные системы", куда перешла работать часть коллектива "Тролзы", наладила выпуск троллейбусов на площадке "Тролзы", при этом в планах инвестора начать там еще и производство трамваев.
"Тролза" (ранее "Завод имени Урицкого") - российская машиностроительная компания, крупнейшее в России предприятие по производству троллейбусов. Завод основан в 1868 году. Находится в городе Энгельсе Саратовской области. Выпускал вагоны и платформы для железной дороги, с 1951 года выпускает троллейбусы. На сегодняшний день более 70% всех троллейбусов в РФ созданы ЗАО "Тролза". Энгельсские троллейбусы работают на линиях 86 городов России и за рубежом, в том числе в Аргентине, Таджикистане и Киргизии.
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