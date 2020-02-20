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Автостраховщики сообщили о снижении средней стоимости полиса ОСАГО
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РИА Новости

Автостраховщики сообщили о снижении средней стоимости полиса ОСАГО

17:01 20.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОформление полиса ОСАГО
Оформление полиса ОСАГО
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Средняя цена полиса ОСАГО в январе снизилась по сравнению с январем прошлого года на 2,8% и составила 5 529 рублей, сообщила пресс-служба Российского союза автостраховщиков (РСА).
"В январе 2020 года средняя цена полиса ОСАГО снизилась по сравнению с январем 2019 года на 2,8% - с 5 688 до 5 529 рублей. При этом средняя премия для автомобилей физлиц в январе снизилась на 2,13%, с 5 574 до 5 455 рублей. Средняя выплата, напротив, вновь выросла на 3,7% - с 65 580 до 67 990 рублей", - говорится в сообщении.
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Одновременно со снижением средней премии выросло количество заключенных договоров ОСАГО - рост составил те же 2,8%, до 2,49 миллиона. Общая сумма страховых выплат увеличилась на те же 2,8% - до 11,36 миллиарда рублей. А сумма начисленных премий за этот же период незначительно сократилась - на 0,09%, до 13,79 миллиарда рублей. Количество же заявленных убытков снизилось на 13,8%, до 182,3 тысячи случаев.
"Весь 2019 год от различных экспертов звучали прогнозы, что процесс снижения средней премии по ОСАГО вот-вот сойдет на нет. Однако мы видим, что и в 2020 году тренд, заданный реформой по индивидуализации тарифов, начатой Банком России, сохраняет свою направленность. Безусловно, то обстоятельство, что средняя цена обязательной "автогражданки" продолжает снижаться, вызвано ожиданиями страховщиков скорого рассмотрения Госдумой поправок к закону об ОСАГО, индивидуализирующим тариф", - приводятся слова президента РСА Игоря Юргенса.
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Юргенс при этом отметил, что ситуация с убыточностью на рынке ОСАГО продолжает оставаться напряженной.
В начале 2019 года в России стартовал первый этап реформы ОСАГО. Тарифный коридор (базовая ставка, на основе которой рассчитывается итоговая стоимость страхового полиса) был расширен на 20% вверх и вниз - его рамки теперь находятся в пределах 2,746-4,942 тысячи рублей. Также появились дополнительные ступени в расчете коэффициента "возраст-стаж". С 1 апреля вступили в силу изменения в расчете коэффициента аварийности "бонус-малус".
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ОСАГОАвтоИгорь ЮргенсГосдума РФРоссияЭкономика
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