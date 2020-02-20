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Дима Билан представил плейлист из своих любимых песен
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РИА Новости

Дима Билан представил плейлист из своих любимых песен

23:03 20.02.2020 (обновлено: 23:04 20.02.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкДима Билан
Дима Билан
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Российский певец Дима Билан опубликовал в инстаграме пост, в котором сообщил, что составил плейлист из своих любимых песен. С ним можно ознакомиться на платформе Apple music.
Скриншот плейлиста Димы Билана
Скриншот плейлиста Димы Билана в Apple music
1 из 3
Скриншот плейлиста Димы Билана
Скриншот плейлиста Димы Билана
Скриншот плейлиста Димы Билана в Apple music
2 из 3
Скриншот плейлиста Димы Билана
Скриншот плейлиста Димы Билана
Скриншот плейлиста Димы Билана в Apple music
3 из 3
Скриншот плейлиста Димы Билана
1 из 3
Скриншот плейлиста Димы Билана
2 из 3
Скриншот плейлиста Димы Билана
3 из 3
Скриншот плейлиста Димы Билана

"Ура! Долгожданный мой личный плейлист. Шесть часов удовольствия. Собрал все самое любимое! Знаю, давно ждали", — написал Билан.

В эксклюзивный трек-лист артиста вошло 86 композиций.
Среди них: "Ночной ларек" в исполнении Монеточки, "Ice baby" рэпера Гуфа, "Heartbreak hotel" Уитни Хьюстон, "Концерт №2 для фортепиано с оркестром" Сергея Рахманинова, трек "Redub my mind" российского диджея Alla Farmer, "Human nature" и "Rock with you" Майкла Джексона, "Sunsets, Pt 1" и "Sunsets Pt 2" Сэмюэла Льюиса (SG Lewis) и многие другие.
Дима Билан добавил в список и свои песни: "Mistakes" и "Lady", которые были выпущены в 2009 году.
"Спасибо за этот музыкальный подарок", — прокомментировала @doctor.belikova.
"Теперь в самолетах, поездах и метро будет что послушать", — написал @jsaduakassov.
"Не перестаю удивляться диапазону ваших музыкальных пристрастий", — подчеркнула @aleksasava.
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