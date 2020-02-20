Израиль и Палестина остановили "торговую войну"

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев — РИА Новости. Израильские и палестинские власти договорились об отмене взаимных санкций на поставки сельхозпродукции, сообщает израильское агентство Ynet.
"Министр обороны Нафтали Беннет сообщил в четверг о том, что возобновятся поставки сельхозпродукции из Палестинской автономии в Израиль, а палестинская администрация заявила, что снимает запрет на ввоз израильских телят", — говорится в сообщении.
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Решение отменить запрет было принято на переговорах, которые возглавил координатор правительства Израиля на палестинских территориях генерал-майор Камиль Абу-Рукун.
В свою очередь министр народного хозяйства Палестины Рияд Аль-Атари заявил, что новое соглашение позволяет палестинской стороне без ограничений импортировать телят напрямую из разных стран мира.
"Первая партия телят будет импортирована из Португалии через 40 дней", - добавил министр.
Министр сельского хозяйства подтвердил, что эти договоренности, сформулированные при международном посредничестве, вступят в силу в следующее воскресенье.
Запрет на поставки палестинской сельхозпродукции ввёл министр обороны Израиля Нафтали Беннет в начале месяца. Это стало очередным шагом "торговой войны" между сторонами. Ранее палестинские власти запретили импорт телят из Израиля.
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