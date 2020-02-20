Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T16:42+0300
https://ria.ru/20200220/1565013160.html
Израиль и Палестина остановили "торговую войну"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156006/71/1560067161_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_48b42c9789e3749fa47e76af98ecd57f.jpg
РИА Новости

Израиль и Палестина остановили "торговую войну"

15:02 20.02.2020 (обновлено: 16:42 20.02.2020)
762
© РИА Новости / Владимир АстапковичТель-Авив
Тель-Авив
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Тель-Авив. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 фев — РИА Новости. Израильские и палестинские власти договорились об отмене взаимных санкций на поставки сельхозпродукции, сообщает израильское агентство Ynet.
"Министр обороны Нафтали Беннет сообщил в четверг о том, что возобновятся поставки сельхозпродукции из Палестинской автономии в Израиль, а палестинская администрация заявила, что снимает запрет на ввоз израильских телят", — говорится в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
17 февраля, 06:16
Лавров оценил "сделку века" по Израилю и Палестине
Решение отменить запрет было принято на переговорах, которые возглавил координатор правительства Израиля на палестинских территориях генерал-майор Камиль Абу-Рукун.
В свою очередь министр народного хозяйства Палестины Рияд Аль-Атари заявил, что новое соглашение позволяет палестинской стороне без ограничений импортировать телят напрямую из разных стран мира.
"Первая партия телят будет импортирована из Португалии через 40 дней", - добавил министр.
Министр сельского хозяйства подтвердил, что эти договоренности, сформулированные при международном посредничестве, вступят в силу в следующее воскресенье.
Запрет на поставки палестинской сельхозпродукции ввёл министр обороны Израиля Нафтали Беннет в начале месяца. Это стало очередным шагом "торговой войны" между сторонами. Ранее палестинские власти запретили импорт телят из Израиля.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
11 февраля, 20:06
Генсек ООН призвал Палестину и Израиль к примирению и диалогу
1230001
Обсудить 0
ПалестинаИзраильВ мире
Рекомендуем
Телеведущая Ольга Скабеева
"Дурдом": Скабеева прокомментировала пение гимна врачами подо Львовом
Турецкая артиллерия
В результате ударов Турции ранены четыре сирийских военнослужащих
Ситуация в Новых Санжарах Полтавской области
Эвакуированные из Китая украинцы оценили "теплый" прием на родине
Модель, блогер Алена Водонаева вышла из отделения полиции после дачи пояснений по поводу своего поста о получателях материнского капитала
Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Символика ЕС в Брюсселе
Бунт нахлебников: бывшие соцстраны готовы развалить Евросоюз
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
В Палестине осудили заявления Нетаньяху по Восточному Иерусалиму
Снегоуборочный поезд
Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
Работник лаборатории во Франции во время манипуляций с образцами пробы потенциально зараженного коронавирусом пациента
Минздрав Израиля предупредил о тюремном сроке за нарушение карантина
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Вид на Иорданскую долину
В ООП предостерегли Израиль от присоединения Иорданской долины
Испугались: Путин шуткой отреагировал на инцидент с микрофоном
Путин пошутил о технических неполадках на заседании коллегии ФСБ
Милорад Додик
В БиГ самостоятельность Республики Сербской назвали далекой целью
Президент США Дональд Трамп
"Трамп в бешенстве": США попробуют добить главного противника
Боевики запускают ракету в провинции Идлиб. 20 февраля 2020
СМИ: протурецкие боевики атаковали позиции сирийской армии в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:48Эксперт оценил идею повысить налог на старые автомобили
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
Лента новостейМолния