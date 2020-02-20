На Вологодчине все ветераны обеспечены жильем

"Всех, кто обратился в органы местного самоуправления за предоставлением жилья, мы им обеспечили. Вологодской области выделены средства федерального бюджета 5,4 миллиарда рублей, за счет которых жильем обеспечены более пяти тысяч человек", - сказал на оперативном совещании в правительстве области начальник департамента строительства Дмитрий Буслаев.

По его словам, в прошлом году субсидии на приобретение жилья получили 35 человек, 20 из них уже купили жилье, 15 еще подыскивают варианты, на это по закону у них есть еще несколько месяцев.