На Вологодчине все ветераны обеспечены жильем

ВОЛОГДА, 20 фев – РИА Новости. В Вологодской области все нуждавшиеся в улучшении жилищных условий ветераны войны обеспечены комфортным жильем, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Всех, кто обратился в органы местного самоуправления за предоставлением жилья, мы им обеспечили. Вологодской области выделены средства федерального бюджета 5,4 миллиарда рублей, за счет которых жильем обеспечены более пяти тысяч человек", - сказал на оперативном совещании в правительстве области начальник департамента строительства Дмитрий Буслаев.
По его словам, в прошлом году субсидии на приобретение жилья получили 35 человек, 20 из них уже купили жилье, 15 еще подыскивают варианты, на это по закону у них есть еще несколько месяцев.
При этом, как отметил Буслаев, постановка на учет нуждающихся в жилье ветеранов продолжится, если на Вологодчину к родственникам переедут ветераны войны из других регионов или жилье ветеранов-вологжан в дальнейшем будет признано непригодными для проживания.