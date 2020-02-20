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Вологодская область
2020-02-20T14:58+0300
https://ria.ru/20200220/1565012849.html
На Вологодчине все ветераны обеспечены жильем
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РИА Новости

На Вологодчине все ветераны обеспечены жильем

14:58 20.02.2020
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© РИА Новости / Роман Галкин / Перейти в фотобанкГород Вологда
Город Вологда
© РИА Новости / Роман Галкин
Перейти в фотобанк
ВОЛОГДА, 20 фев – РИА Новости. В Вологодской области все нуждавшиеся в улучшении жилищных условий ветераны войны обеспечены комфортным жильем, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Всех, кто обратился в органы местного самоуправления за предоставлением жилья, мы им обеспечили. Вологодской области выделены средства федерального бюджета 5,4 миллиарда рублей, за счет которых жильем обеспечены более пяти тысяч человек", - сказал на оперативном совещании в правительстве области начальник департамента строительства Дмитрий Буслаев.
По его словам, в прошлом году субсидии на приобретение жилья получили 35 человек, 20 из них уже купили жилье, 15 еще подыскивают варианты, на это по закону у них есть еще несколько месяцев.
При этом, как отметил Буслаев, постановка на учет нуждающихся в жилье ветеранов продолжится, если на Вологодчину к родственникам переедут ветераны войны из других регионов или жилье ветеранов-вологжан в дальнейшем будет признано непригодными для проживания.
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