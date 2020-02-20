В БиГ самостоятельность Республики Сербской назвали далекой целью

БЕЛГРАД, 20 фев – РИА Новости. Самостоятельность Самостоятельность Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) является отдаленной целью, сейчас боснийские сербы борются за права согласно конституции страны, заявил РИА Новости член президиума БиГ от сербов Милорад Додик

В минувший понедельник скупщина (заксобрание) Республики Сербской (РС БиГ) в Баня-Луке до поздней ночи обсуждала решение Конституционного суда (КС БиГ) о контроле сельхозугодий республики Сербской центральными властями в Сараево. Свое выступление экс-президент РС БиГ начал с фразы на английском "до свидания БиГ, добро пожаловать РСкзит (выход Республики Сербской из состава страны)" и предложил депутатам рассмотреть ситуацию под этим углом.

Сербские парламентарии приняли в конце обсуждения документ, первым пунктом которого подтвердили приверженность нынешнему госустройству БиГ согласно мирному Дейтонскому соглашению 1995 года. При этом они потребовали исключения иностранных судей из состава КС и призвали к бойкоту до того времени работы совместных органов власти. Согласно предложенному Баня-Лукой проекту закона о КС БиГ трех судей-иностранцев (из всего девяти судей) скупщина РС и Палата представителей БиГ должны сменить судьями из числа граждан страны.

По словам Додика, нынешняя структура госуправления БиГ - неэффективная система под управлением иностранцев в конституционном суде и других органах, "которая деградировала от начальных ценностей мирного Дейтонского соглашения, а конституция БиГ стала мертвым словом на бумаге".

"Мы хотим предотвратить дальнейшее сокращение полномочий и прав Республики Сербской, поэтому решили, что предложим закон и проведем разговоры с людьми в Сараево по этому вопросу. Поступаем в соответствии с процедурами, которые соответствуют наши дейтонским и конституционным правам", - заявил представитель сербов в президиуме БиГ агентству.

Реакции политиков и аналитиков региона на его позицию и предположения о том, чего хотят в итоге добиться лидеры боснийских сербов, он назвал "спекуляциями на теме, от кого бы они ни поступали".

"Конечно, мы не удовлетворены в БиГ, унижены многими шагами Верховного международного представителя по БиГ, нам навязывают решения. То, о чем размышляют в РС – усилить нашу самостоятельность до той меры, чтобы самим управлять своими возможностями и ресурсами", - отметил Додик.

"Это представляет собой определенную, но очень далекую, далекую цель. В этом вопросе мне ясно, что спекулянты пытаются создать условия, при которых бы вызвали некие реакции. Но в этом случае, думаю, мы поступаем системно, в соответствии с нашими правами, которые мы защищаем законным путем", - подчеркнул собеседник агентства.

Босния и Герцеговина 21 ноября 2019 года отметила 24-летие Дейтонского соглашения, которое остановило жестокую гражданскую войну между хорватами, сербами и бошняками (славянами-мусульманами) 1992-1995 годов. По разным оценкам, в ходе конфликта погибли свыше 100 тысяч человек.