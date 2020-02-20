В Сибири ожидается сложная паводковая обстановка, заявил Меняйло

НОВОСИБИРСК, 20 фев – РИА Новости. Сложная обстановка ожидается при прохождении весеннего половодья в этом году в большинстве регионов Сибирского федерального округа в связи с большими запасами снега, сообщил в четверг полпред президента РФ в СФО Сложная обстановка ожидается при прохождении весеннего половодья в этом году в большинстве регионов Сибирского федерального округа в связи с большими запасами снега, сообщил в четверг полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

"В этом году ожидается сложная обстановка при прохождении весеннего половодья. В республиках Алтай и Тыва, Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях снегозапасы превышают нормы в два и более раза, до 218%. Запасы воды в снежном покрове в 1,5 раза превышают норму, до 165%. Помимо традиционных мест подтоплений в поймах рек подъем уровня воды до опасных отметок ожидается на равнинной и степной территориях южной части Сибири", - сказал полпред на совещании по подготовке к прохождению паводка.

Меняйло, сославшись на оценки МЧС РФ, сообщил, что в этом году в Сибири в зону риска подтопления могут попасть более 700 населенных пунктов, в которых проживает почти 1 миллион человек. Он отметил, что в эти цифры входят дачные и садовые участки, где люди построили дома. Возможно нарушение работы более 400 социальных и экономически значимых объектов.

"Основная задача органов власти - принять все возможные меры по снижению социальных и экономических рисков", - сказал полномочный представитель, отметив, что органы власти регионов должны в этом году представить актуализированные зоны подтопления и подготовить предложения о защите проживающих в таких зонах людей.

"Ситуация складывается очень нехорошо, и нужно настраиваться на то, что будет много воды. Синоптики говорят, что весна будет ранняя и вскрытие рек прогнозируется от 10 до 15 дней раньше среднемноголетних сроков по всему региону, а по Енисею в Красноярске - вообще на 25 дней раньше. А это значит, что однозначно будут заторы и подтопления", - сказал в свою очередь начальник департамента Росгидромета по СФО Александр Гритчин.