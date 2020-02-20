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В Сибири ожидается сложная паводковая обстановка, заявил Меняйло
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РИА Новости

В Сибири ожидается сложная паводковая обстановка, заявил Меняйло

14:06 20.02.2020 (обновлено: 14:46 20.02.2020)
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© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкПолномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в фотобанк
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 20 фев – РИА Новости. Сложная обстановка ожидается при прохождении весеннего половодья в этом году в большинстве регионов Сибирского федерального округа в связи с большими запасами снега, сообщил в четверг полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
"В этом году ожидается сложная обстановка при прохождении весеннего половодья. В республиках Алтай и Тыва, Алтайском крае, Новосибирской и Кемеровской областях снегозапасы превышают нормы в два и более раза, до 218%. Запасы воды в снежном покрове в 1,5 раза превышают норму, до 165%. Помимо традиционных мест подтоплений в поймах рек подъем уровня воды до опасных отметок ожидается на равнинной и степной территориях южной части Сибири", - сказал полпред на совещании по подготовке к прохождению паводка.
Меняйло, сославшись на оценки МЧС РФ, сообщил, что в этом году в Сибири в зону риска подтопления могут попасть более 700 населенных пунктов, в которых проживает почти 1 миллион человек. Он отметил, что в эти цифры входят дачные и садовые участки, где люди построили дома. Возможно нарушение работы более 400 социальных и экономически значимых объектов.
"Основная задача органов власти - принять все возможные меры по снижению социальных и экономических рисков", - сказал полномочный представитель, отметив, что органы власти регионов должны в этом году представить актуализированные зоны подтопления и подготовить предложения о защите проживающих в таких зонах людей.
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"Ситуация складывается очень нехорошо, и нужно настраиваться на то, что будет много воды. Синоптики говорят, что весна будет ранняя и вскрытие рек прогнозируется от 10 до 15 дней раньше среднемноголетних сроков по всему региону, а по Енисею в Красноярске - вообще на 25 дней раньше. А это значит, что однозначно будут заторы и подтопления", - сказал в свою очередь начальник департамента Росгидромета по СФО Александр Гритчин.
Он сообщил, что первые прогнозы на половодье будут выпущены в начале марта, однако запасы снега, запасы воды в снеге, перенасыщение почв водой и февральские "температурные качели" позволяют говорить о том, что паводок в этом году может принести много проблем.
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Сергей МеняйлоФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика АлтайАлтайский крайКрасноярскОбщество
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