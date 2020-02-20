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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-20T13:42+0300
https://ria.ru/20200220/1565008992.html
В Сирию за сутки вернулись более 850 беженцев из-за рубежа
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись более 850 беженцев из-за рубежа

13:42 20.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Почти 300 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 550 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 860 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 284 человека (женщин – 85, детей – 145), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 576 человек (женщин – 173, детей – 294)", - говорится в тексте бюллетеня.
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Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 1 407 беженцев.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполнили задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Дума (провинция Дамаск), Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). За сутки разминировано 2,2 гектара территории, обнаружено и уничтожено 33 взрывоопасных предмета.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииВойна в СирииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СирияИорданияЛиванВ мире
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