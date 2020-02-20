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2020-02-20T16:55+0300
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Яровая предложила отметить 75-летие Нюрнбергского трибунала
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РИА Новости

Яровая предложила отметить 75-летие Нюрнбергского трибунала

13:38 20.02.2020 (обновлено: 16:55 20.02.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкОдно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса
Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса
© РИА Новости
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Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на встрече с немецкой делегацией во главе с председателем правления Германо-российского форума Маттиасом Платцеком предложила провести в 2021 году международные мероприятия в Нюрнберге, приуроченные к 75-летию Нюрнбергского трибунала.
"Первого октября 1946 года в Нюрнберге был провозглашен приговор Международного военного трибунала (Суд народов), давший объективную правовую и историческую оценку преступлениям Второй мировой войны и ставший точкой отсчета организации безопасности современного миропорядка. Международные мероприятия в Нюрнберге, приуроченные к 75-летию Нюрнбергского трибунала, определенно, могли бы способствовать не только укреплению исторической справедливости и правды, но и ее безусловному распространению во всем мире, обуздать амбиции тех, кто пытается исказить реальный вклад нашей страны в освобождении мира от фашизма", - заявила Яровая на встрече, которую цитирует ее пресс-служба.
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Также она подчеркнула, что приговор Нюрнбергского трибунала должен войти в образовательные программы студентов во всех странах.
"Если бы для ознакомления, даже без комментариев, давался этот правовой акт – недобросовестным политикам многое бы не удалось бы изменить в сознании молодого поколения. Это знание защитило бы мир от русофобии, оправдания нацистских преступников, их пособников, не позволило прорастать современному нацизму ", - добавила вице-спикер Думы.
Представители Германо-российского форума поддержали данные предложения. Также участники встречи также договорились о том, что форум может стать содержательной площадкой для сотрудничества парламентов России и Германии.
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Нюрнбергский процессМаттиас ПлатцекГосдума РФИрина ЯроваяГерманияНюрнбергРоссияОбщество
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20 февраля, 13:39
Руслан Якубик
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vvab6
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