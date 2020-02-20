Яровая предложила отметить 75-летие Нюрнбергского трибунала

"Первого октября 1946 года в Нюрнберге был провозглашен приговор Международного военного трибунала (Суд народов), давший объективную правовую и историческую оценку преступлениям Второй мировой войны и ставший точкой отсчета организации безопасности современного миропорядка. Международные мероприятия в Нюрнберге, приуроченные к 75-летию Нюрнбергского трибунала, определенно, могли бы способствовать не только укреплению исторической справедливости и правды, но и ее безусловному распространению во всем мире, обуздать амбиции тех, кто пытается исказить реальный вклад нашей страны в освобождении мира от фашизма", - заявила Яровая на встрече, которую цитирует ее пресс-служба.