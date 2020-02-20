Яровая предложила отметить 75-летие Нюрнбергского трибунала

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на встрече с немецкой делегацией во главе с председателем правления Германо-российского форума Маттиасом Платцеком предложила провести в 2021 году международные мероприятия в Нюрнберге, приуроченные к 75-летию Нюрнбергского трибунала.
"Первого октября 1946 года в Нюрнберге был провозглашен приговор Международного военного трибунала (Суд народов), давший объективную правовую и историческую оценку преступлениям Второй мировой войны и ставший точкой отсчета организации безопасности современного миропорядка. Международные мероприятия в Нюрнберге, приуроченные к 75-летию Нюрнбергского трибунала, определенно, могли бы способствовать не только укреплению исторической справедливости и правды, но и ее безусловному распространению во всем мире, обуздать амбиции тех, кто пытается исказить реальный вклад нашей страны в освобождении мира от фашизма", - заявила Яровая на встрече, которую цитирует ее пресс-служба.
3 декабря 2019, 13:14Кириенко заявил о проведении в 2020 году конференции "Уроки Нюрнберга"
Также она подчеркнула, что приговор Нюрнбергского трибунала должен войти в образовательные программы студентов во всех странах.
"Если бы для ознакомления, даже без комментариев, давался этот правовой акт – недобросовестным политикам многое бы не удалось бы изменить в сознании молодого поколения. Это знание защитило бы мир от русофобии, оправдания нацистских преступников, их пособников, не позволило прорастать современному нацизму ", - добавила вице-спикер Думы.
Представители Германо-российского форума поддержали данные предложения. Также участники встречи также договорились о том, что форум может стать содержательной площадкой для сотрудничества парламентов России и Германии.
19 февраля, 00:51Швыдкой напомнил полякам об итогах Нюрнбергского процесса