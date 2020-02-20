Врач объяснил, как распознать сердечный приступ за месяц до его начала

Кардиолог заметил, что в некоторых случаях сердечный приступ может развиваться около месяца. Так, на патологию может указывать усталость и постоянная сонливость. Дело в том, что сосуды, постоянно пребывающие в стрессе, находятся в длительном тонусе, а значит — преимущественно сужены. Из-за этого клеткам и тканям не хватает кислорода и питания, что вызывает появление симптомов со стороны нервной системы.