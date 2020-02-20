Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-20T13:46+0300
https://ria.ru/20200220/1565004000.html
Врач объяснил, как распознать сердечный приступ за месяц до его начала
https://cdn25.img.ria.ru/images/155242/54/1552425460_0:0:1501:845_1036x0_80_0_0_0b10572a35e677ce7dd2f435494c95c0.jpg
РИА Новости

Врач объяснил, как распознать сердечный приступ за месяц до его начала

12:14 20.02.2020 (обновлено: 13:46 20.02.2020)
33868
© РИА Новости / Евгений СамаринДиагностический медицинский прибор
Диагностический медицинский прибор
© РИА Новости / Евгений Самарин
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Доктор медицинских наук, профессор Мехман Мамедов в интервью "Аргументам и фактам" назвал симптомы, указывающие на возможное развитие инфаркта.
Кардиолог заметил, что в некоторых случаях сердечный приступ может развиваться около месяца. Так, на патологию может указывать усталость и постоянная сонливость. Дело в том, что сосуды, постоянно пребывающие в стрессе, находятся в длительном тонусе, а значит — преимущественно сужены. Из-за этого клеткам и тканям не хватает кислорода и питания, что вызывает появление симптомов со стороны нервной системы.

"Еще один признак — сбивчивое дыхание. При сбое в работе одного органа, в данном случае сердца, начинаются проблемы в функционировании легких, нарушается процесс газообмена, дыхание становится прерывистым", — рассказал Мамедов.

За несколько дней до приступа может появиться озноб. Обычно пациенты путают такое состояние с симптомами вирусной инфекции — ОРВИ, но если оно вызвано проблемами с сердцем, температура тела будет нормальной, добавил врач.
Измерение артериального давления
14 февраля, 09:25
Немецкий кардиолог рассказал, как снизить давление без таблеток
Среди нетипичных симптомов возможного инфаркта кардиолог выделил боль в животе или под ребрами справа, кашель с розоватой пенистой мокротой. Симптоматика "острого живота" — изжога, тошнота, рвота, вздутие — чаще встречается у женщин.
Профессор напомнил, что при острой фазе проявления этих симптомов нужно незамедлительно обращаться за медицинской помощью. В остальных ситуациях при наличии нетипичных проблем со здоровьем следует посетить терапевта или кардиолога и пройти профилактический осмотр.
Анна Субботкина
5 февраля, 08:00Специальный репортаж
"Мой самый страшный сон": о пересадке чужого сердца — из первых уст
278102617813
Обсудить 4
ОРВИЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
Вы наших терапевтов не знаете? Скажет что бы не умничал и отправит домой!
20 февраля, 13:28
Иван Иванов
2110301
По перечисленным симптомам ничего не распознаешь, пока не околеешь.
20 февраля, 12:24
vvab6
1351005
Рекомендуем
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В Австралии подтвердили подлинность попавших в Сеть документов по MH17
Измерение сахара в крови
Ученые выяснили, что в большинстве случаев диабет лечат неправильно
Смеситель
Врач рассказал, кому нельзя принимать горячий душ
Бомбардировщик Су-24 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Российские Су-24 ударили по террористам в Сирии
Шпицберген
В МИД ответили на отказ Норвегии провести консультации по Шпицбергену
Молодой человек в музее-заповеднике Коломенское
В Гидрометцентре предупредили о "махрово-красной" пятидневке
Испугались: Путин шуткой отреагировал на инцидент с микрофоном
Путин пошутил о технических неполадках на заседании коллегии ФСБ
Кадры инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Опубликовано видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
Хозяин автомойки издевается над своими сотрудниками
В Советске хозяин автомойки устроил "поле боя", избивая рабочих
Пуск ракеты-носителя Союз-2 с аппаратом Меридиан-М на космодроме Плесецк
Источник рассказал об угрозе аварии при запуске "Союза-2"
Символика ЕС в Брюсселе
Бунт нахлебников: бывшие соцстраны готовы развалить Евросоюз
Участники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания УПА и Дню защитника Украины
Украина определилась со своими "героями", выбрав нацистов
Крым
В Крыму оценили призыв Великобритании вернуть полуостров Украине
Рыбный рынок
Эксперт назвал опасные для здоровья виды рыб
На одном из этапов производства холодильного оборудования в цеху компании СЭПО-ЗЭМ в Саратове
Власти объяснили закрытие производства холодильников "Саратов"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:45Американское издание назвало преимущества Су-35 перед F-15EX
05:44Третья группа пассажиров Diamond Princess начала покидать судно
05:32В партии Зеленского предложили способ проведения "выборов" в Крыму
05:23В двух районах в Южной Корее ввели особый контроль из-за коронавируса
05:20На Дальнем Востоке в 2019 году выявили шесть финансовых пирамид
05:18Еще одного китайского студента в ДВФУ поместили на карантин
05:10Во Вьетнаме семь человек обвинили в смерти 39 мигрантов в Британии
04:54Трамп раскритиковал вручение главного "Оскара" фильму "Паразиты"
04:51Немецкий онколог назвал самый эффективный метод борьбы с раком
04:51На киностудии "Мосфильм" монтируют фильм о дальневосточном леопарде
04:49Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
04:47Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
04:46Адвокат: экс-глава Pemex оспорит экстрадицию из Испании
04:45Эксперты назвали самые фотогеничные уголки России для туристов
04:42Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 156 человек
04:41Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек
04:39МВД заявило о 22 обращениях МФО из-за утечки баз данных клиентов
04:39Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии
04:36Депутат Госдумы рассказал о планах "Поискового движения России"
04:33Эксперт рассказал, на сколько за век подешевел киловатт электричества
Лента новостейМолния