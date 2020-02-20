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Путин призвал очистить важные области экономики от криминала
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РИА Новости

Путин призвал очистить важные области экономики от криминала

11:56 20.02.2020 (обновлено: 13:51 20.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин призвал активнее очищать от криминала стратегически важные области экономики.
Выступая на коллегии ФСБ, глава государства напомнил, что обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции остаются одним из безусловных приоритетов в работе спецслужбы.

"Следует <...> использовать положительный опыт по выявлению преступных схем в финансовой и налоговой сферах, в топливно-энергетическом и оборонно-промышленном комплексах", — сказал он.

При этом президент напомнил, что нужно неукоснительно соблюдать права граждан и хозяйствующих субъектов, а при получении информация о нарушениях прав предпринимателей — оперативно реагировать.
Особое внимание Путин попросил обратить на антикоррупционную защиту национальных проектов. Эту работу, по его словам, следует вести во взаимодействии с Генеральной прокуратурой, МВД, Счетной палатой, Росфинмониторингом и другими структурами и с опорой на поддержку общества и граждан.
"Мы концентрируем огромные ресурсы для достижения целей национального развития, и это должна быть работа, нацеленная на конечный результат. От вас тоже очень многое здесь зависит, нужно наладить жесткий контроль за прохождением этих огромных финансовых потоков, но при этом — хочу на это тоже обратить внимание — не мешать работе соответствующих государственных и коммерческих структур", — сказал глава государства.
Накануне правительство внесло в Госдуму поправки к федеральному бюджету на 2020-2022 годы. В соответствии с документом, в этом году доходы увеличатся на 214 миллиардов рублей, в 2021-м — на 645 миллиардов, в 2022-м — на 755 миллиардов. Вырастут и расходы: в этом году — до 19,666 триллиона, в 2021-м - до 21,19 триллиона, а в 2022-м — до 22,44 триллиона. Всего на меры социальной поддержки, которые Путин изложил в послании Федеральному собранию, за эти три года планируется потратить 4,57 миллиарда рублей.
Андрей Белоусов
12 февраля, 15:22
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9512320637
Обсудить 49
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
А кто ж этот криминал туда внедрил?!
20 февраля, 13:52
sserj1679
982124020
Для этого необходимо разогнать и частично пересажать МВД, прокуратуру, СК, суды, МЧС , да и самим умерить аппетиты.
20 февраля, 14:08
ЛПЛеон Петров
10080105
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