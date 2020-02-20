Путин призвал очистить важные области экономики от криминала

Особое внимание Путин попросил обратить на антикоррупционную защиту национальных проектов. Эту работу, по его словам, следует вести во взаимодействии с Генеральной прокуратурой, МВД, Счетной палатой, Росфинмониторингом и другими структурами и с опорой на поддержку общества и граждан.

"Мы концентрируем огромные ресурсы для достижения целей национального развития, и это должна быть работа, нацеленная на конечный результат. От вас тоже очень многое здесь зависит, нужно наладить жесткий контроль за прохождением этих огромных финансовых потоков, но при этом — хочу на это тоже обратить внимание — не мешать работе соответствующих государственных и коммерческих структур", — сказал глава государства.

Накануне правительство внесло в Госдуму поправки к федеральному бюджету на 2020-2022 годы. В соответствии с документом, в этом году доходы увеличатся на 214 миллиардов рублей, в 2021-м — на 645 миллиардов, в 2022-м — на 755 миллиардов. Вырастут и расходы: в этом году — до 19,666 триллиона, в 2021-м - до 21,19 триллиона, а в 2022-м — до 22,44 триллиона. Всего на меры социальной поддержки, которые Путин изложил в послании Федеральному собранию, за эти три года планируется потратить 4,57 миллиарда рублей.