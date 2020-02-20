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ГД попросила Росздравнадзор проверить готовность к маркировке лекарств
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РИА Новости

ГД попросила Росздравнадзор проверить готовность к маркировке лекарств

11:43 20.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Госдума просит Росздравнадзор провести мониторинг готовности системы к введению обязательной маркировки лекарств, заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
"Мы обращаемся в Росздравнадзор с просьбой провести полноценный мониторинг готовности системы в мае месяце, чтобы у нас было время отреагировать на все возникающие проблемы", - сказал Исаев на заседании межфракционной рабочей группы.
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По его словам, после введения маркировки возможен рост цен на препараты, поэтому необходимо также выяснить, что делается для сдерживания цен.
Подвести итоги мониторинга и "донастроить" по необходимости систему к введению маркировки планируется в конце мая - начале июня, уточнил Исаев.
С 1 июля 2020 года в России будет запрещен оборот лекарств без цифровых кодов. Продажа немаркированных лекарств, поступивших в оборот до 1 июля 2020 года, будет разрешена до окончания срока их годности.
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
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Здоровье - ОбществоАндрей ИсаевФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Госдума РФЕдиная РоссияРоссияОбщество
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