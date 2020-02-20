ГД попросила Росздравнадзор проверить готовность к маркировке лекарств

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Госдума просит Росздравнадзор провести мониторинг готовности системы к введению обязательной маркировки лекарств, заявил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев

"Мы обращаемся в Росздравнадзор с просьбой провести полноценный мониторинг готовности системы в мае месяце, чтобы у нас было время отреагировать на все возникающие проблемы", - сказал Исаев на заседании межфракционной рабочей группы.

По его словам, после введения маркировки возможен рост цен на препараты, поэтому необходимо также выяснить, что делается для сдерживания цен.

Подвести итоги мониторинга и "донастроить" по необходимости систему к введению маркировки планируется в конце мая - начале июня, уточнил Исаев.