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В ПФР раскрыли детали перехода на электронные трудовые книжки
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РИА Новости

В ПФР раскрыли детали перехода на электронные трудовые книжки

11:12 20.02.2020 (обновлено: 12:03 20.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкРабота отдела кадров
Работа отдела кадров
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Сотрудник должен подать заявление в письменном виде о том, какую трудовую книжку — электронную или бумажную — он выбирает, после получения уведомления от работодателя, рассказала начальник департамента организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц ПФР Наталья Белянцева.

"Работодатель обязан уведомить каждого сотрудника до 30 июня об изменении в законодательстве и о праве выбора. Обращаю внимание на два основных момента, которые должны быть в этом уведомлении: о том, что изменилось законодательство и что сотрудник имеет право выбрать, как ему дальше вести сведения о трудовой деятельности либо трудовую книжку", — сказала она на конференции "Трудовое законодательство и цифровизация: новые вызовы и перспективы".

При этом разрешается уведомить сотрудника (строго в письменном виде) и принять у него заявление в один день, добавила она.
Если сотрудник выберет электронную трудовую, то бумажную ему выдают на руки. Последняя запись в ней должна быть о том, что работник предпочел предоставлять информацию о трудовой деятельности в электронном виде.
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"Если сотрудник у вас приходит новенький, вы имеете право у него спросить бумажную трудовую книжку — то, что у него отражено за период до 2020 года, и/или сведения о трудовой деятельности, то есть два документа", — уточнила Белянцева.

Переход на электронные трудовые

В декабре Госдума приняла пакет законопроектов, внесенных правительством, о введении в России электронных трудовых книжек. Изменения вносятся в Трудовой кодекс, Федеральный закон "Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования", а также в КоАП. Закон вступил в силу 1 января 2020 года.
Согласно поправкам в ТК, работник может получить сведения о трудовой деятельности в бумажном или электронном виде по последнему месту работы, в МФЦ, ПФР и на Едином портале госуслуг. Если работодатель предоставит неверную или неполную информацию, то по письменному заявлению работника он должен исправить сведения, хранящиеся в пенсионном фонде.
Для лиц, впервые устраивающихся на работу после 31 декабря 2020 года, ведение записей о трудовой деятельности будет только в электронном виде.
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