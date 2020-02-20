В ПФР раскрыли детали перехода на электронные трудовые книжки

"Работодатель обязан уведомить каждого сотрудника до 30 июня об изменении в законодательстве и о праве выбора. Обращаю внимание на два основных момента, которые должны быть в этом уведомлении: о том, что изменилось законодательство и что сотрудник имеет право выбрать, как ему дальше вести сведения о трудовой деятельности либо трудовую книжку", — сказала она на конференции "Трудовое законодательство и цифровизация: новые вызовы и перспективы".